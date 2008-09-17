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Çevre

İşte çevreye en saygılı elektronikçi

Uluslararası çevre örgütü Greenpeace, elektronik cihaz üreticileri arasında çevreye en saygılı firmayı açıkladı

17 Eylül 2008 03:00

Greenpeace her yıl yayınladığı ve 18 elektronik cihaz üreticisi firmaya, çevreye duyarlılıkları, kimyasal ürün kullanımı, atıkları değerlendirme ve enerji konularında not verdiği listesinde, Nokia'ya 10 üzerinden 7'yi uygun gördü.

Nokia'nın Hindistan'da kullanılmış cep telefonlarının ücretsiz toplanması için 354 merkez kurduğunu belirten Greenpeace, Finlandiya şirketinin kullandığı enerjinin yüzde 25'inin yenilenebilir kaynaklardan geldiğini ve 2010'da bu oranın yüzde 50'ye çıkacağını bildirdi.
Listede, Samsung 5,7 puanla ikinci, Fujitsu Siemens Computer de üçüncü oldu.

Uluslararası çevre örgütünün listesinde, Japon video oyunları üreticisi Nintendo, 10 üzerinde 0,8 ile sonuncu olurken, dünyanın bir numaralı yazılım şirketi Microsoft, toksik kimyasal maddeler kullandığı ve elektronik atıkları değerlendirmediği için 2,2 puanla sondan ikinciliği elde etti.

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