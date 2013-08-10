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Bilim / Teknoloji

İşte büyük risk içeren ilk 10 şifre

Google'ın yaptığı bir araştırmada, internet kullanıcılarının hesaplarını korumak için en çok tercih ettiği şifreleri belirledi

10 Ağustos 2013 06:13

 

Google Apps tarafından 2 bin internet kullancısı üzerinde yapılan araştırmada, kullanıcıların seçtiği şifrelerin sabit ve hazır bilgilerden seçildiği öğrenildi.
Araştırmada, kullanıcıların şifre belirleme konusunda fazla uğraşmadığı ifade edilirken, hacker'ların bu şifreleri ele geçirmek konusunda hiçbir zorluk çekmeyeceği ortaya çıktı.
Time dergisinin haberine göre, internette en çok tercih edilen ancak büyük risk içeren ilk 10 şifre tercihi şu şekilde sıralandı:
 
1-      Hayvan adları,
2-      Evlilik gibi önemli yıldönümü tarihleri,
3-      Bir aile üyesinin doğumgünü,
4-      Çocuğunuzun ismi,
5-      Bir diğer aile üyesinin ismi,
6-      Doğum yeriniz,
7-      Favori tatil mekanı,
8-      Tuttuğunuz takımla ilgili bir bilgi,
9-      Hayranı olduğunuz birisinin ismi,
10-   ‘Password’/’Şifre’ kelimesi.
 
Güvenlik uzmanları, yukarıdaki listeye dahil bir şifre tercihinde bulunuyorsanız, ikinci kez düşünmeniz gerektiğini belirtiyor. Tüm bu bilgiler, kullanıcıların Facebook ve diğer sosyal medya ağı hesaplarında bulunabiliyor.
Daha vahim olan ise, ankete katılan kullanıcıların yüzde 48'i, şifrelerini başka kişilerle paylaşıyor. Katılımcıların yüzde 3'ünün ise şifrelerini el altında olması için, bilgisayar ve elektronik cihazlarının yakınındaki notlara yazdığı belirtildi.
 

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