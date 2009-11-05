İşte bu kitaplar rekora koşuyor!

“Şu Çılgın Türkler” adlı kitabıyla erişilmesi güç satış rakamlarını kısa sürede yakalayan Turgut Özakman'ın ekim ayının son haftasında yayımlanan son kitabı “Cumhuriyet” 45 baskı yaptı. Her bir baskısı 2 bin 400 adet olan kitap bugüne kadar 108 bin adet sattı. “Cumhuriyet” Türkiye Üçlemesi’nin son kitabı olarak yayımlandı. Üçlemenin ilk iki kitabı ise “Diriliş” ve “Şu Çılgın Türkler”.



Özakman’ın bu son çıkışından hareketle yazarın bugüne kadar yayımlanan 17 kitabının satış rakamları şöyle:



- “Doktor Rıza Nur Dosyası”: 1995 yılında yayımlanan kitap 4 bin adet sattı.

- “Vahidettin Mustafa Kemal ve Milli Mücadele” - 1997’de basılan kitap 7 baskı yaptı. 14 bin sattı.

- “Oyun ve Senaryo Yazma Teknikleri” - Kitap 1998’den bu yana 5 baskı yaptı. 10 bin sattı.

- “Korkma İnsancık Korkma” - 1999’da yayımlanan kitap 6. baskıya ulaştı. 12 bin sattı.

- “1881 - 1938 Atatürk Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Kronolojisi” - 6 bin sattı.

- “Unutulmaz Şiirler” - 1999’da basılan kitap 2 bin sattı.

- “Romantika” - 6. baskısı yapılan kitabın yayımlanış tarihi 2000. 12 bin adet sattı.

- “19 Mayıs 1999 Atatürk Yeniden Samsun’da” - İki ciltlik kitabın ilk cildi 2000’de yayımlandı, 7 baskı yaptı ve 14 bin adet sattı. Kitabın 2003’te yayımlanan ikinci cildi 5 baskı yaptı ve 10 bin sattı. Kitap 2008’de tek cilt olarak basıldı, bu versiyonu 2 baskı yaptı; 4 bin adet sattı.

- “Şu Çılgın Türkler” - 2005’te yayımlanan kitap 374 baskı yaptı. 897 bin 600 adet sattı.

- “Diriliş” - 2008’de basılan kitap 102 basım yaptı. 244 bin 800 adet satıldı.



Cumhuriyet’in hikâyesi



Özakman’ın Türkiye Üçlemesi’nin üçüncü kitabı olan “Cumhuriyet - Türk Mucizesi”, Büyük Zafer’den Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar yaşanan olayları konu ediniyor. Kitap tarihi olayları belgeleriyle ele alıyor. Kitap Bilgi Yayınevi tarafından yayımlandı.



Kulin’in Saylan kitabı 3 günde 75 bin sattı



Kitapları yayımlandığı günden itibaren uzun süre çok satanlar listesinde olan yazarlardan Orhan Pamuk, Elif Şafak, Ayşe Kulin ve Murathan Mungan’ın yeni kitaplarının satış rakamları ise şöyle:

- Ayşe Kulin’in Türkan Saylan’ın iç dünyasını mektuplar üzerinden anlatan kitabı “Türkan - Tek ve Tek Başına” 1 Kasım’da piyasaya çıktı. Kitap bugüne kadar 75 bin sattı. Kitabın yeni baskısı yarın yapılacak.

- Elif Şafak’ın son kitabı “Aşk”, 8 ayda 450 bin adetlik bir satış rakamına sahip.

- Nobelli yazar Orhan Pamuk’un son kitabı “Masumiyet Müzesi” Ağustos 2008’de yayımlandı ve bugüne değin 149 bin adetlik bir satışa ulaştı.

- Murathan Mungan’ın “Eldivenler, Hikayeler” adlı öykü kitabı, 2 ay içinde 22 bin sattı.

