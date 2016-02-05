İşte bölge için hazırlanan 10 maddelik master eylem planı

Güneydoğu’da yaşanan çatışmalar ve sokağa çıkma yasakları sonrasında bölgenin rehabilite edilmesi için hazırlanan master eylem planı bugün Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından Mardin Artuklu Üniversitesi'nde düzenlen 'Kardeşlik Buluşmaları Konferansı'nda açıklandı.

10 temel esasa dayanan eylem planı kapsamında, operasyonlar ve bölgedeki sokağa çıkma yasaklarından etkilenen esnafın ekonomik kayıpları telafi edilecek. Eğitimleri aksayan öğrenciler için takviye kurslar verilecek. Yıkılmış ve tahrip olmuş binaların yeniden inşası için TOKİ'nin devrede olduğu bir proje devreye sokulacak. Bölge vatandaşları üzerindeki psikolojik yıkım için sosyal rehabilitasyon merkezleri kurulacak. Halkın bütün eksikleri için yardımlar yapılacak. Çözüm süreci yerine "Milli Birlik ve Kardeşlik Dönemi" olarak adlandırılan süreçte, kanaat önderleri ve STK'lardan oluşan istişare meclisleri kurulacak. Başbakan Davutoğlu, 'eylem planına göre, yerel yönetimlerin yetkileri genişletileceğini ancak istismara edilmesine izin verilmeyeceğini' söyledi.

İşte 10 maddelik master eylem planı

Başbakan Davutoğlu'nun açıkladığı 10 maddelik eylem planı şöyle:

1- Psikolojik unsur:

Millet ile devlet arasındaki farklar kalkacak, birleştirici anlayışı yerleştireceğiz. İnsan odaklı devlet anlayışını yerleştireceğiz. Meşru güç kullanma yetkisi sadece halktan yetki alanlardadır. Biz hesap verme makamıyız. Her türlü hesabı vermeye hazırız.

2 - Kamu düzeni inşa edilecek:

Kamu düzenini kim tehdit ederse, ister DAEŞ örneği gibi, ister PKK gibi, ister DHKP-C olsun terör yapmak isteyen kim olursa olsun durdurulacak ve engellenecek. Kamu hepimiziz. Sıradan bir devlet gücünden bahsetmiyorum. Hepimizin onurunu, yaşamını temel alan düzeni söylüyorum. Bunların özyönetim dediği gibi feodal düzenleri değil. Bunların istediği feodal düzen. Suriye'den ilk kaçan KDP yanlısı Kürtlerdi. Herkesin eşit hakka sahip olduğu kamu düzeni. Burada kesinlikle teröristle, halk ayrılacak. 90'lı yıllara geri dönülmesine izin vermeyiz, tek tipçi anlayışla halkı köle edilmesine izin vermeyiz.

3- Kapsamlı demokratik reform süreci:

Türkiye'nin bütün vesayet odaklarını değiştirelim. HDP'ye demiştik, "gelin kaçak çay içip gidersiniz" dediler. Ben ki İsrail'e sesimi yükselmişim, mazlum halklara selamınaleyküm demişim, kendi ülkemde buna izin verir miyim? Yüzümdeki tebessümü yanlış anlamasınlar. Çukur kazacağınıza Anayasa Komisyonu kurduk, oraya gelin. Bilinsin ki öyle veya böyle 12 Eylül Anayasası da, terör örgütü de emellerine ulaşamayacak. Ne istiyorsanız Ankara'da konuşacak zemin var. Cizre'de çukur, barikatların dibinde bir şey iddia edemezsiniz, gösteremezsiniz. Yeni bir anayasa ile yeni bir dönem.

4. Sosyal seferberlik:

Terör saldırıları nedeniyle oluşan bütün yaraları saracağız. Biz ki diğer mazlum milletleri mağdur etmemişiz, Sur'dan, Cizre'den çıkan vatandaşlarımızı bunların eline bırakır mıyız? Aile Sosyal Destek Programını bölgeden başlatıyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bütün kardeşlerimize düzenli kira yardımı yapılacak. Öğrencilerimizi en iyi şartlarda eğitim yaptıracağız. Telafi eğitimi vereceğiz. Okullarımızı imar edeceğiz. Hastanelerimizi en iyi şekle getireceğiz. Bir tek vatandaşımız aç ve açıkta kalırsa hesabını sorarız. Gençlik kampları kuracağız. Gençlik Spor Bakanlığımız Türkiye'nin her yerinde tesis kuracak.

5- Bölgeye ekonomik destek:

13 yıl içinde ayağa kaldırdığımız bölge ekonomisini tahkim edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızın terörden kayıplarını telafi edeceğiz. Bunlar yangın çıkardılar, biz yangın yerinde bir gülistan inşa edeceğiz. İşadamlarımızla tüm ihtiyaçları dinledim. Bana iletilen her talep yerine getirilecektir. Prim borçları ertelenecek. Esnaf ve sanatkarların kredi ödemeleri, çiftçilerimizin kredi ödemeleri ertelenecek. Kredi sağlanacak. İstihdam artışını sağlayacak hamle başlatılacak. Doğu ve güneydoğuya 200 milyar TL yatırım yaptık. Yatırım olmuyor diye tehdit edenler, yatırım olunca bunları bahane ediyor. Onlar yıkmaya geliyor, biz yapmaya geliyoruz.

6- Mekânın ihyası:

Mekânları yeniden ihya edeceğiz. Mardin'in Diyarbakır'ın tarihi dokusu gibi yeni bir yasal düzenleme içindeyiz. Bütün tarihi dokuya sahip yerlerde şehirlerimizi yeniden inşa edeceğiz. Sur'u tarihi özellikleriyle öylesine yeniden inşa edeceğiz ki bütün insanlık gelip ilham alacak. Bütün altyapılar tümüyle gözden geçirilip, yollar düzenlenecek.

7- Etkin iletişim stratejisi:

Algı operasyonlara karşı bütün valilikler ve kaymakamlara talimat verdim. Her bölgemizde etkin bir iletişim sistemi kurulacak. Her yerde bunu oluşturup halkımıza bilgiler aktarılacak.

8-Yeni yasal ve idari düzenlemeler:

Büyükşehir yasası istismar edildi. Edinilen tecrübelerle yerel yönetimlerin yetkileri genişletilecek ancak istismar edilmesine izin verilmeyecek. Yatırım yapmak yerine teröre desteğe izin verilmeyecek. Terörü teşvik eden kim olursa olsun kamu hizmetini aksatılmasına izin verilmeyecek. Özel tedbirlerle idari tedbirleri alacağız. Türkiye'yi silahtan arındıracağız.

9- Yeni bir milli birlik ve kardeşlik dönemi:

Yeni bir milli birlik ve kardeşlik dönemini başlatacağız. Artık yeni süreçte muhatap millettir. Kanaat önderlerinden ve STK'lardan oluşan istişare meclisleri kurulacak. Devlet sizi yönetmeyecek, siz bir araya gelin biz sizi muhatap alalım dedik. Ama elinde silah olanları muhatap almayacağız.

10- Tüm Ortadoğu'da birleştirici ruh hareketi başlatılacak:

Sadece Türkiye'de değil, Ortadoğu'da kardeşlik sürecinin başlaması için birleştirici ruh hareketi başlatacağız. Kuddül Amara'da birlikteydik, önümüdeki dönemde de birlikte olacağız. Hiçbirinizi diğerinden ayırmadan kardeş bildik, kardeş kalacağız. Türkiye'nin, Mezopatamya, Balkanların birliğini, kardeşliğini tesis edeceğiz. Omuz omuza gelin ve birleşin. Ayağa kalkın ve birleşin. Haçlı, Moğol, sömürgecilere karşı geleceğimizi birlikte inşa edelim.