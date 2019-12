İşte Bienal’in en iyileri

Sanatçılar ve eleştirmenler İstanbul Bienali’nin Türk sanat ortamında yarattığı etkileri ve ‘en etkilendikleri’ eserleri anlattı.



11. Uluslararası İstanbul Bienali, 40 ülkeden 70 sanatçı ve sanatçı grubunun 141 projesine, Antrepo No 3, Tütün Deposu ve Feriköy Rum Okulu’nda ev sahipliği yapmaya devam ediyor.



8 Kasım’a kadar sürecek Bienal’e övgüler de peşi sıra geliyor. Öyle ki, Le Monde “Bu Bienal acımasızca canlı ve bu yüzden de şiddetli bir şekilde ilginç”; Il Sole “Her bir eserin incelikle değerlendirildiği, her seçimin derin bir analizle yapıldığı, hiç de sıradan olmayan bir bienal”; Die Zeit “Bu bienal güncel ve şehrin dinamiğine uyuyor”; The Guardian “Berlin Duvarı’nın yıkılışından bu yana gerçekleşen en politik bienal” sözleriyle yer verdi İstanbul Bienali’ne. The New York Times ise Bienal’in son yıllarda düzenlenen en ‘siyasi’ uluslararası sanat gösterilerinden biri olduğunu yazdı.



Peki İstanbul Bienali’nin Türk sanat ortamında yarattığı etki nasıl oldu? Özellikle hangi işler çok beğenildi? Sanatçılar ve eleştirmenler Bienal’de ‘en etkilendikleri’ eserleri anlattı...



Hangi işler etkiledi?



Ayşegül Sönmez - Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) Türkiye Başkanı: “Tamas St. Auby’nin Antrepo No 3’teki eseri ‘Centaur’u beğendim. ‘İnsan Neyle Yaşar?’ sorusuna çok ciddi yanıtlar veren bir video. “



Haldun Dostoğlu - Galeri Nev’in kurucusu: “Bienal’de Canan Şenol’un ‘İbretnüma’sı ve Nilbar Güreş’in ‘Bilinmeyen Sporlar’ adlı eserleri beni etkiledi. Çünkü güçlü, zamana direnen, geçici bir estetik peşinde koşmayan eserler bunlar. “



Nuran Terzioğlu - Galeri Apel’in kurucusu: “Antrepo No 3’te sergilenen Aydan Murtezaoğlu & Bülent Şangar’ın eserini beğendim. Eser hem iki sanatçıyı da çok iyi temsil ediyor hem de Bienal’in konseptine uygun. Vyacheslav Akhunov’un işleri de etkileyici.”



Ahu Antmen - Sanat eleştirmeni: “Yüksel Arslan’ın ‘Kapital’ serisinden eserlerin Bienal’de yer alması çok önemli. KP Brehmer’in ‘Bir İşçinin Ruhu ve Hissiyatı’, Artur Zmijewski’nin ‘İki Anıt’, Canan Şenol’un ‘İbretnüma’ adlı eserleriyle Sanja Ivekoviç’in işleri çok etkileyici. Hem ele aldıkları konular itibarıyla hem de ele almaktaki yaratıcılıklarıyla... “



Halil Altındere - Sanatçı - Küratör: “Canan Şenol’un ‘İbretnüma’sı ile Vyacheslav Akhunov’un ‘1 m2’ adlı işlerini etkileyici buldum. Şenol’un işi içerik, malzeme kullanımı ve farklı artistik montajıyla etkileyiciydi. Akhunov’un işi ise yapılış tarihiyle ilgili olarak önemli.”



Ali Akay - Sanat eleştirmeni - Küratör: “Deimantas Narkevicius ve Bureau d’Etudes, günümüz refleksif sanatının Bienal’deki sıkı temsilcileri olmalarından dolayı beni ilgilendirdi.”