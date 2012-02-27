İşte Beşiktaş'ta ilk başkan adayı

T24 - Beşiktaş'ta 25 Mart tarihinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi, ilk olarak kulübün eski as başkanlarından Levent Erdoğan başkan adayı olacağını açıklamış. Levent Erdoğan dışında Beşiktaş camiasının içindeki bazı isimlerin adı başkan adaylığı ile birlikte anılsa da henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Levent Erdoğan'ın ardından 25 Mart'ta yapılacak başkanlık seçiminde yine eski bir yönetici olan Sinan Vardar aday olmaya hazırlanıyor. Vardar konu ile ilgili DHA'ya yaptığı açıklamada Yıldırım Demirören'in TFF başkanı olmasından dolayı bir Beşiktaşlı ve Türk futboluna yıllarını vermiş biri olarak mutlu olduğunu, Başkan Demirören'in başarılı olacağına inandığını söyledi.

Bu sabah itibari ile istifaları yürürlüğe giren son Beşiktaş yönetiminde de görev alan Vardar, 25 Mart'taki olağanüstü genel kurulda başkan adayı olmak için hazırlıklara başladığını belirtti. Sinan Vardar Beşiktaş'a yıllarca hizmet ettiğini ve bundan sonrada hizmet etmenin kendisine gurur vereceğini belirtirken, "Ben yıllarca öz kaynaklarımızı ve altyapımızı en iyi şekilde kullanmak için mücadele verdim. Bundan sonra da ilk işim altyapımıza büyük önem vererek yakalayacağımız başarıları öz kaynaklarımızı kullanarak elde etmek için çalışmak olacaktır. 25 Mart'taki başkanlık seçimi için aday olmayı düşünüyorum. Vardar ailesi olarak her zaman Beşiktaş'ın hizmetinde olacağız" dedi.