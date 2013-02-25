İşte Beşiktaş'ın yeni stadı

Beşiktaş Kulübü'nün Yıllık Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman "Beşiktaş'ın itibarını kurtarıyoruz" diyerek Beşiktaş'ın geriye dönük borcu kalmayacağını müjdeledi. Bilgili döneminden bu yana Beşiktaş'a tek çivi çakılmadığını da belirten Orman, sonraki sezonda yeni statlarında olacaklarını söyledi.

Orman: "Stat projesinin gerekliliğini 2002'da ortaya koymuştuk. Bu stat 1939'da temeli atılmış bir stat. Bugünün ihtiyaçlarının hiçbirini karşılamıyor. Kimseye bir hizmet veremiyoruz bu statta, artık çağ çok değişti. 2002'de yeni stada ihtiyaç olduğunu ilk kez ben dile getirdim, Serdar Bilgili yönetimindeyken. O zaman bir proje anlatmıştık ve Beşiktaş'ı bekleyen tehlikeleri ortaya koymuştuk. O gün yaptığımız sunumda bu stadın ömrünün tamamladığını teknik raporlarla aktarmıştık. Biz o zaman 4 tane proje ortaya koyduk ama maalesef bunu yapamadık. 2004'te aday olduğumda da programımda vardı ama nasip olmadı, inşallah şimdi olur" şeklinde konuştu.





Yeni stadın yapısı hakkında da bilgi veren Orman "Stadımız 23 metre kadar geri çekildi. Deniz seviyesinin 8 metre altına inilecek. Bu da zorlu bir çalışma demek. Aynı şekilde çatımız da şimdikinden 8-10 metre aşağıya inecek. Stadımızın 3 tarafında loca olacak bir tarafı ise eskisinde olduğu gibi sadece tribün olacak. Yaklaşık 144 loca var, 8 bin metrekare de VIP salonları, alış veriş mekanları olacak."

Stat için tüm izinleri aldıklarını belirten Orman, stadı Beşiktaş İnşaat AŞ'nin yapacağını, maliyetin de ifade edildiği gibi 150 milyon Dolar'a kadar çıkmayacağını, her kısmın ihale ile verileceğini ve inşaatı 1 yılda bitirecekleni dile getirdi.

(ntvmsnbc)