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Spor

İşte yeni Beşiktaş İnönü Stadı

Anıtlar Kurulu'nun onaylayarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumlarına gönderdiği sözleşme ve fotoğrafların detayları belirlendi

27 Ocak 2013 14:10

Beşiktaş İnönü Stadı'nın yerine yapılması planlanan yeni stadın fotoğrafları ortaya çıktı.

Akşam gazetesinden Ercan Öztürk'ün ulaştığı, Anıtlar Kurulu'nun onaylayarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumlarına gönderdiği sözleşme ve fotoğrafların detayları belirlendi.

Stadın kotu aşağı indirilerek, yükseltilecek ve 42 bin 400 kişi olarak planlanan yeni İnönü Stadı'nın eski açık tribünlerinin üzerinin kapatılmaması kararı çıktı. Maraton, numaralı ve yeni açık tribünlerinin üzeri de kapatılacak.

Yeni açık tribünlerinin arkasında bulunan ve İBB'ye ait olan arazisi Beşiktaş'a tahsis edildi.

Stadın ön girişi yeşil alan olarak tasarlanırken, yeraltına 3 katlı 700 araçlık otopark inşa edilecek. Gümüşsuyu'ndan Dolmabahçe'ye inen yol tünel yapılacak.

İBB'den alınacak onayın ardından yeni stad çalışmaları başlayacak ve 30 ay içerisinde de bitirilmesi sağlanacak.

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