İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

Bugün saat 19.00'da Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi oynanacak. Fenerbahçe’de 4 oyuncu sakat, 1 oyuncu cezalı olduğu için derbide oynayamayacak.
Habertürk'te yer alan habere göre, geçen hafta Başakşehir’de sarsılan Beşiktaş, rakibinin Antalya’yı da yenmesiyle arada kalan 1 puanlık farkı yeniden 4’e çıkarmaya çalışacak.
Fenerbahçe kazanırsa Kartal’la farkı 5’e indirip şampiyonluk için az da olsa umutlanacak. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan Atiba’dan Beşiktaş’a kötü haber geldi.
Hafta başından beri yoğun bir tedavi uygulanan tecrübeli ön liberonun, tüm çabalara rağmen ağrılarının geçmediği ve 18 kişilik kadroya alınmayacağı öğrenildi.
Teknik direktör Şenol Güneş’in, Kanadalı’nın yerine ön liberoda Tolgay Arslan’a görev vereceği bildirildi. Cezalı Dusko Tosic’in yerine ise stoper bölgesinde Atınç Nukan forma şansı bulacak.
Beşiktaş:
Fabri
Gökhan Gönül
Marcelo
Atınç Nukan
Adriano
Tolgay Arslan
Oğuzhan Özyakup
Anderson Talisca
Ricardo Quaresma
Ryan Babel
Vincent Aboubakar
Fenerbahçe
Volkan Demirel
Ozan Tufan
Simon Kjaer
Martin Skrtel
Hasan Ali Kaldırım
Roman Neustadter
Josef de Souza
Jeremain Lens
Alper Potuk
Moussa Sow
Robin van Persie