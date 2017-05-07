İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

Bugün saat 19.00'da Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi oynanacak. Fenerbahçe’de 4 oyuncu sakat, 1 oyuncu cezalı olduğu için derbide oynayamayacak.

Habertürk'te yer alan habere göre, geçen hafta Başakşehir’de sarsılan Beşiktaş, rakibinin Antalya’yı da yenmesiyle arada kalan 1 puanlık farkı yeniden 4’e çıkarmaya çalışacak.

Fenerbahçe kazanırsa Kartal’la farkı 5’e indirip şampiyonluk için az da olsa umutlanacak. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan Atiba’dan Beşiktaş’a kötü haber geldi.

Hafta başından beri yoğun bir tedavi uygulanan tecrübeli ön liberonun, tüm çabalara rağmen ağrılarının geçmediği ve 18 kişilik kadroya alınmayacağı öğrenildi.

Teknik direktör Şenol Güneş’in, Kanadalı’nın yerine ön liberoda Tolgay Arslan’a görev vereceği bildirildi. Cezalı Dusko Tosic’in yerine ise stoper bölgesinde Atınç Nukan forma şansı bulacak.

Beşiktaş:

Fabri

Gökhan Gönül

Marcelo

Atınç Nukan

Adriano

Tolgay Arslan

Oğuzhan Özyakup

Anderson Talisca

Ricardo Quaresma

Ryan Babel

Vincent Aboubakar

Fenerbahçe

Volkan Demirel

Ozan Tufan

Simon Kjaer

Martin Skrtel

Hasan Ali Kaldırım

Roman Neustadter

Josef de Souza

Jeremain Lens

Alper Potuk

Moussa Sow

Robin van Persie