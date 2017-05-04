'İşte Benim Stilim' final mi yapıyor?

Posta gazetesi yazarı Mesut Yar, TV8'de ekrana gelen moda programı "İşte Benim Stilim"in iki hafta sonra final yapacağını iddia etti. Yar, programla ilgili olarak "Hızlı tüketim kasırgası karşısında da bir hayli iyi dayandığını görüyorum. Bu yüzden giderken 'kendine iyi bak' diyeceklerim arasında olacaktır" dedi.

Mesut Yar'ın, "Bir Efsane Daha Biter" başlığıyla yayımlanan (4 Mayıs 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

"İşte Benim Stilim (TV8) bu sezon git gel yaşayan jürisi, Bahar Candan gibi ilginç yarışmacıları ve son olarak Nur Yerlitaş'ın 'kuş yuvadan uçtu beybi' kararıyla çok konuşulmuştu.



Açıkçası önceki sezonlarda yakaladığı reyting rüzgarını da özleyerek bu sezonu geçirdi. Ve duyduğuma göre iki hafta sonra final yaparak ekran serüvenini bitirecek.



Seversiniz ya da tam tersi ama ben bu formatın gündüz kuşağında ciddi bir boşluğu doldurduğunu ve bazı alışkanlıkları kırdığını düşünüyorum. Hızlı tüketim kasırgası karşısında da bir hayli iyi dayandığını görüyorum.



Bu yüzden giderken 'kendine iyi bak' diyeceklerim arasında olacaktır."