İşte bedelli askerin çantasında olması gerekenler

Bedelli askerlik düzenlemesinde yer alan 28 günlük askerlik detayı binlerce kişiye kışla kapısını aralayacak. Peki düzelemeden yararlanacakların 28 günlük askerlik için nelere ihtiyacı olacak.

Bedelli askerlik düzenlemesi kapsamında askere alınması beklenen 1.3 milyon kişi askeri malzeme satan esnafı da hareketlendirecek. Ortalama ekonomik bir asker çantasının maliyeti 200 lirayı buluyor. Çantanın içerisinde ise faniladan çoraba, asma kilitten para cüzdanına kadar çok sayıda ürün yer alıyor.

İşte bedelli askerin çantasında olması gerekenlerin listesi:

3 adet yarım kollu fanila 18 TL



3 adet İç çamaşırı 27 TL



3 adet bot çorabı 15 TL



Tıraş çantası 1 adet – 4 TL



Postal için asma kilit 1 adet – 5 TL



Genel kullanım için asma kilit 1 adet – 5 TL



Ortopedik bot postal iç tabanlık 1 çift – 6 TL



Vatka 1 çift (Bot içinde topuk desteklemek için) – 3 TL



Bot boyası 1 adet - 3 TL



Bot fırçası 1 adet – 5 TL



Pudra 1 adet (Talk pudrası ayak bakımı için) – 12 TL



Para cüzdanı (Boyuna Takılır) 1 adet – 4 TL



Temiz çamaşır torbası 1 adet – 5 TL



Kirli çamaşır torbası 1 adet – 5 TL



Çamaşır filesi 1 adet -5 TL



Sabun ve kutusu 1 adet -7 TL



Çatal iğne 12 adet – 3 TL



Dikiş seti 1 adet – 4 TL



Diş fırçası 1 adet – 10 TL



Diş macunu 1 adet - 8 TL



Tırnak makası 1 adet – 10 TL



Tıraş köpüğü 1 adet – 11 TL



Traş bıçağı 6'lı Paket – 17 TL



El yüz kremi 1 adet – 8 TL