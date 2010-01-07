İşte bebek Cem Yılmaz!

T24-

Dizinin senaristleri bu isteği seve seve kabul edeceklerini belirtti. Ancak Yılmaz daha dizide misafir oyuncu olmadan bebeği oynamaya başladı. Dizinin 67. bölümünde Demet Evgar ile Emre Karayel, Cem Yılmaz isimli Karayel’in üvey kardeşiyle kısa süreli yaşamak zorunda kalıyor. Senarist Murat Dişli, “Popüler bir isim koymak istedik ve Cem Yılmaz’da karar kıldık. Cem Yılmaz daha sonra dizide oynamak istedi. Hoş bir tesadüf oldu” dedi.