T24 LogoT24 Logo
Magazin

İşte bebek Cem Yılmaz!

Demet Evgar ve Emre Karayel’in dizisi “1 Kadın, 1 Erkek”te Cem Yılmaz sürprizi

07 Ocak 2010 02:00

T24-  Cem Yılmaz “Yahşi Batı”daki rol arkadaşı Demet Evgar’ın ilgiyle izlediği dizisinde kendisi de oynamak istediğini söyledi. 


                                                     


Dizinin senaristleri bu isteği seve seve kabul edeceklerini belirtti. Ancak Yılmaz daha dizide misafir oyuncu olmadan bebeği oynamaya başladı.  Dizinin 67. bölümünde Demet Evgar ile Emre Karayel, Cem Yılmaz isimli Karayel’in üvey kardeşiyle kısa süreli yaşamak zorunda kalıyor. Senarist Murat Dişli, “Popüler bir isim koymak istedik ve Cem Yılmaz’da karar kıldık. Cem Yılmaz daha sonra dizide oynamak istedi. Hoş bir tesadüf oldu” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24