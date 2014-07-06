İşte BDP'nin yeni ismi

BDP Kongre Hazırlık Komisyonu Üyesi Kamuran Yüksek, "BDP'nin yeni dönemdeki isminin, komisyon olarak yaptığımız tartışmalar neticesinde 'Bölgelerin Demokrasi Partisi' olmasını benimsemiş durumdayız" dedi.

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) 3. Olağan Kongresi hazırlıkları kapsamında Diyarbakır il başkanlığında basın toplantısı düzenlendi.



Toplantıda konuşan BDP Kongre Hazırlık Komisyonu Üyesi Yüksek, partinin yeni dönemde kullanacağı isim konusunda görüş birliğine vardıklarını söyledi.



Parti tabanında yapılan tartışmaların ardından ismin belirlendiğine işaret eden Yüksek, partinin açılımında taşıdığı adın, bu rolü taşıyan çerçevede olacağını kaydetti.



"BDP'nin yeni dönemdeki isminin, komisyon olarak yaptığımız tartışmalar neticesinde 'Bölgelerin Demokrasi Partisi' olmasını benimsemiş durumdayız" diyen Yüksek, parti içi toplantıda da arkadaşlarının bu konudaki görüşlerini alacaklarını ifade etti.



Yüksek, BDP'nin kısaltma olarak değişmeyeceğini bildirerek, partinin yeni amblemini belirleme çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.



BDP'nin demokratik temelde değişim süreçlerini geliştirebilmek için yeniden yapılanma sürecine girdiğini anlatan Yüksek, 11 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek kongrenin kitlesel kongre yerine delegelerle gerçekleşeceğini vurguladı.



Bölgeler üzerinden demokratik özerkliğin geliştirilmesi açısından BDP'nin stratejik bir rol ve misyon sahibi olacağını savunan Yüksek, "BDP, demokratik özerk sistemin gelişmesi açısından hem toplumun örgütlendirilmesi, eğitilmesi, bilinçlendirilmesi hem de demokratik siyaset alanına demokratik özerklik sistemine kadro yetiştirecek ve bunu geliştirecek bir parti olacaktır" diye konuştu.



Konuşmanın ardından toplantı BDP eş başkanlarıyla basına kapalı devam etti