İşte Başbakan'ın 'tehdit edildim' dediği mektup

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonunda Maltepe düzenlediği Cumhurbaşkanlığı seçim mitinginde, "Türk ABD Dostluk Grubu bana mektup yazıp güya beni tehdit ediyor" dediği mektubun içeriği ortaya çıktı.

Zeynep Gürcanlı'nın Hürriyet'te yer alan haberine göre, ABD Kongresi'ndeki Türkiye Dostluk Grubu eş başkanları, hem Demokrat, hem Cumhuriyetçi partiden dört Amerikalı vekilin imzasını taşıyan mektupta, Erdoğan'ın son dönemde Gazze konusundaki söylemleri "tarihsel olarak yanlış ve provokatif" olarak nitelendirildi. Mektuba imza koyan vekiller, Erdoğan'a hitaben yazdıkları mektupta, "Sizin ifadeleriniz bizim Kongre'deki diğer vekillere Türkiye lehinde ifadeler kullanmamızı çok zor hale getiriyor" mesajı verildi.

Demokrat Steve Cohen, Cumhuriyetçi Ed Whitfield, Cumhuriyetçi Virgina Foxx ve Demokrat Gerald Conolly imzalı mektubun metni şöyle:

"Sevgili Başbakan Erdoğan,

Türkiye-ABD İlişkileri ve Türk Amerikalılar grubu Eş Bakanları olarak biz, diğer meslektaşlarımız tarafından sizin ülkenizle güçlü ilişkilerin savunucusu olarak görülüyoruz.

Gerçekten de, hepimiz ABD ve Türkiye arasındaki tarihi ilişkileri anlıyor ve değer veriyoruz. Yıllarca, meslektaşlarımızı ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin önemi konusunda eğitmek için çalıştık. Ortam amacımız bu ilişkileri her iki ülke açısından da siyasi ve ekonomik olarak yararlı ve kalıcısı şekilde geliştirmek.

Geçtiğimiz günlerde çoğunlukla anti-semitik, ve kesinlikle anti-İsrail olarak görülen ifadeleriniz dikkatimize geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından da "saldırgan ve yanlış" olarak yorumlanan ifadeleriniz, bizim diğer meslektaşlarımızla Türkiye konusunda olumlu yönde iletişime geçmemizi çok zor hale getiriyor. Sizin söylediğiniz ‘İsrail'in Filistin'e, Gazze'ye şimdi yaptıkları, Hitler'in onlara yaptıklarını aştı" cümlesi hem tarihi olarak yanlış hem de provokatif bir ifade. Bir ara Türkiye'nin de içinde bulunduğu, dünyadaki pek çok ülke Ortadoğu'da barış için çaba harcadı.

Ancak sizin son ifadeleriniz, şiddeti sona erdirmemekle kalmıyor, aksine nefreti körüklüyor.

Biz, Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesinin güçlü destekçileri olmaya devam edeceğiz. Sizin de, bu ateşli retoriğin ilişkilerimize yapacağı etki üzerinde düşüneceğinizi umuyoruz.

Saygılarımızla, "

Başbakan ne demişti?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Maltepe mitinginde, "Türk ABD Dostluk Grubu bana mektup yazıp güya beni tehdit ediyor. Aynı şekilde yazılı cevabını alacaklar" ifadesini kulanmıştı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben yazılan mektup, Demokrat Parti milletvekilleri Steve Cohen ve Gerry Connolly ile Cumhuriyetçi milletvekilleri Ed , “Son zamanlarda kullandığınız ifadelerin genel manada anti-semitik ve daha kesin bir ifade ile anti-İsrail olduğu dikkatimizi çekti. ABD Dışişleri Bakanlığı’nca da ‘çirkin ve yanlış’ şeklinde eleştirilen ifadeleriniz, meslektaşlarımız ile görüşmelerimizde Türkiye hakkında olumlu diyalog kurmamızı giderek zorlaştırıyor.” ifadelerine yer verildi.

Mektupta Başbakan Erdoğan’ın “Şu anda İsrail 'in Filistin'de Gazze'ye yaptıkları, Hitler'in onlara yaptığını aşmıştır.” şeklindeki sözlerinin ise tarihi manada “yanlış ve provokatif” olduğuna vurgu yapılarak, “Dünyadaki birçok ülke, Orta Doğu’da barışa yönelik çalışmaya odaklanıyor ve bir zamanlar Türkiye’de bunlardan biri olarak görülüyordu. Son zamanlardaki söylemleriniz şiddeti sona erdirmek için hiçbir anlam ifade etmemekle birlikte, düşmanlığı daha fazla körüklüyor.” denildi.

Eş başkanlar son olarak, sağlam Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlü destekçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı. Başbakan Erdoğan’dan benzer tahrik edici söylemlerin, ABD-Türkiye ilişkilerine etkisini gözden geçirmesini umduklarını dile getirdi.

Demokrat Milletvekili Robert Wexler’in girişimi ile 2002’de kurulan Türkiye Dostluk Grubu’nun ABD Kongresi’nde 144 üyesi bulunuyor