İşte Başbakan'ın kızlarının 28 Şubat davasına müdahil olma dilekçesi

Arzu Yıldız Ankara

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir yıldır devam eden ve tutuklu sanığı kalmayan 28 Şubat davasına 19 Şubat 2014’te müdahillik talebinde bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kızları Sümeyye Erdoğan ve Esra Albayrak’ın dilekçelerine T24 ulaştı. Erdoğan ve Albayrak’ın şikayet dilekçelerinde dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak, dönemin Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri, eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz ve süreçte rol oynayan diğer şüpheliler hakkında şikayetçi oldular.

Esra Albayrak’ın avukatı aracılığıyla mahkemeye sunulan dilekçesi şöyle:

“Sanıkların Anayasal düzeni ihlal eden ve darbe suçu oluşturan fiilleri nedeniyle müvekkilim uğradığı zararı ve suçtan zarar gördüğünü ifade etmek için tarafınıza müracaat etme zarureti hasıl olmuştur. Zira müvekkilime yapılan uygulamalar dosyanız kapsamında suç teşkil etmekte olup, sanıkların yargıçlara verdikleri brifingler ve talepleri doğrultusunda karar vermeye yetkili ve görevli hakimler hakkında aykırı davranışlar çok uzun süre etkileri devam etmiştir.

Müvekkilim 1993-94 eğitim yıllarında imam hatip lisesine kayıt olmuştur. Eğitim ve öğrenimine burada devam etmiştir. Müvekkilimin bu okulu tercih etmesinin ana sebebi, diğer derslerin yanı sıra Kur’an’ı Kerim,hadis gibi dersleri almak ve başörtülü olarak eğitim görmekti. Nitekim bu şekilde kayıt olmuş ve ilk senelerde başörtülü kimlik almıştır.”

Sümeyye Erdoğan’ın şikâyet dilekçesinde de benzer gerekçeler yer alırken, davanın sanıklarına şu suçlamalar yöneltildi:

“Müvekkilim 2002 yılı 2. dönemi ilk döneminde her zamanki gibi okuluna gittiğinde üniversitede başlayan başörtüsü yasağının okuduğu okul olan Kadıköy İmam Hatip Lisesi’nde de uygulanmaya başladığı görülmüştür. Okulun önünde ve cadde boyunca robokop polisler dizilmiş müvekkillimin okula girmesini engellemiştir.”

Dava yeni mahkemede görülecek

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Terörle Mücadele Kanunu ile (TMK) yetkilendirilen mahkeme ve savcılıkların kaldırılmasına ilişkin yasayı onaylamasıyla, Ankara TMK. 10. Maddesiyle Yetkili 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava önümüzdeki günlerde Başsavcılık tarafından belirlenen ağır ceza mahkemesine devredilecek. Başbakan Erdoğan’ın kızları Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan’ın şikayet dilekçeleri de yeni mahkemece işleme konulacak.

İşte o dilekçeler: