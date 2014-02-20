Başbakan'ın kızlarından 28 Şubat dilekçesi

Kadın ve Demokrasi Derneği üyelerinin çağrısıyla bir grup kadın, 28 Şubat davasına müdahil olmak için dilekçe verdi. Kartal Adliyesi'nde verilen dilekçeler arasında iki tanesi ise dikkat çekti. Bu iki dilekçe, Başbakan Erdoğan'ın kızları Esra Albayrak ile Sümeyye Erdoğan'a aitti.

Hürriyet gazetesinden Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, Albayrak ve Erdoğan da, avukatları aracılığıyla Kartal Adliyesi'ne verdikleri dilekçelerde, 28 Şubat davasına "müdahil olmak" için başvuruda bulundu.

‘Türkiye'de eğitim almamız mümkün olmadı’

Aralarında Başbakan Erdoğan'ın iki kızının da bulunduğu kadınların, 28 Şubat dönemindeki uygulamalar nedeniyle, başörtülü oldukları için Türkiye'de okuyamadıklarını, bu nedenle de davaya müdahil olmak istediklerini belirttikleri öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan haberi okumak için tıklayın...