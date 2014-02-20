T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan'ın kızlarından 28 Şubat dilekçesi

Başbakan Erdoğan'ın kızları Sümeyye Erdoğan ve Esra Albayrak 28 Şubat davasına müdahil olmak için dilekçe verdi

20 Şubat 2014 14:35

Kadın ve Demokrasi Derneği üyelerinin çağrısıyla bir grup kadın, 28 Şubat davasına müdahil olmak için dilekçe verdi. Kartal Adliyesi'nde verilen dilekçeler arasında iki tanesi ise dikkat çekti. Bu iki dilekçe, Başbakan Erdoğan'ın kızları Esra Albayrak ile Sümeyye Erdoğan'a aitti.

Hürriyet gazetesinden Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, Albayrak ve Erdoğan da, avukatları aracılığıyla Kartal Adliyesi'ne verdikleri dilekçelerde, 28 Şubat davasına "müdahil olmak" için başvuruda bulundu.

 

‘Türkiye'de eğitim almamız mümkün olmadı’

 

Aralarında Başbakan Erdoğan'ın iki kızının da bulunduğu kadınların, 28 Şubat dönemindeki uygulamalar nedeniyle, başörtülü oldukları için Türkiye'de okuyamadıklarını, bu nedenle de davaya müdahil olmak istediklerini belirttikleri öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan haberi okumak için tıklayın...

 

ETİKETLER

sümeyye erdoğanesra albayrak28 şubatdavadilekçemüdahilrecep tayyip erdoğanhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24