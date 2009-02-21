İşte 'Başarı'lı gazeteciler

Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin (TGC) ''2008 Yılı Geleneksel Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri''ni kazananlar belirlendi.



TGC'den yapılan yazılı açıklamada, yönetmelik uyarınca bu yıl ödül seçici kurullarının, ''Gazetecilik'' alanında Zafer Atay, Necdet Doğan, Ümit Kanoğlu, Doğan Satmış, Şükran Soner, ''Radyo-TV'' alanında, Erhan Anzerlioğlu, Zafer Arapkirli, Alican Değer, Prof. Dr. Şükran Esen, Turgay Olcayto, ''İnternet'' alanında, Ercüment İşleyen, Hakan Kara, Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, Ünal Tanık ve Celal Toprak'tan oluştuğu bildirildi.



Seçici kurulların değerlendirmesine göre, ''Gazetecilik'' dalında ''siyasal haber'' kategorisinde, Hürriyet gazetesinden, Ardıç Aytalar ve Mustafa Küçük'ün ''Başbakan'ın Kan Tahlili'' başlıklı haberi ödüle değer bulunurken, Akşam gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün, ''Gazetecilere Veto, Fenerciye Basın Kartı'' haberi övgüye layık görüldü.



''Ekonomi haberi'' kategorisinde Gülümhan Gülten, Vatan Gazetesi'ndeki ''600 Milyon Dolarlık Enerji Santralı Kuruyorlar'' haberiyle ödül kazandı.



''Çevre, eğitim, sağlık'' haberlerinin ele alındığı ''Toplum Ödülü'' kategorisinde ise Sabah gazetesinden Ali Balcı'nın ''Ve Nazar Öldü'' haberine ödül verildi. Bu kategoride, Anadolu Ajansından Kenan Gürbüz ''Müdür Bey'e göre katliam yok'' haberi övgüye değer bulundu.



Ödüller



Kültür-Sanat Magazin: Kadir Sabuncuoğlu (DHA) ödül, Erdal Şimşek (Star Gazetesi) övgü.



Spor: Celal Demirbilek (Hürriyet) ödül, Cemal Ersen (Milliyet) övgü.



Köşe yazısı: İlhan Selçuk (Cumhuriyet)



Araştırma: Adem Demir-Sibel Kızılışık Düler-Semin Gümüşel (Newsweek Dergisi) ödül, Şaban Arslan övgü.



Röportaj: Pınar Öğünç'ün (Radikal)



Spor Köşe Yazısı: Halis Güler (Güneş)



Sayfa Düzeni:



Birinci Sayfa Düzeni: Akşam gazetesi Burçin Üçsular



İç Sayfa Düzeni: Referans gazetesi Necla Başer



Spor Sayfa Düzeni: Milliyet gazetesi Salih Erkan



Karikatür: Sefer Selvi (Evrensel)



Fotoğraf: Mustafa Demirbaş (Anadolu Ajansı) ödül, Remzi Koşar (Star) övgü.



Radyo-Televizyon:



Haber: Güray Ervin-R.Levent Öztürk (Kanaltürk) ödül, Gökçen Kesgin (ATV) övgü.



Haber Program: Sena Kiper (NTV)



Belgesel: Abdülhamit Avşar (TRT) ödül, Kurtuluş Zeydan (TRT) övgü.



Kültür Sanat Magazin: Arzu Öztok (Line Media) ödül, Berkan Ünsal (Line Media) övgü.



Spor Program: Alp Özgen (CNNTÜRK) ödül,



Kamera Çalışması: Cumhur Çatkaya (NTV) ödül, Süleyman Elçin (İHA) ile A. Ömer Öztürk (İHA) övgü.



Radyo Haber Program: Kenan Bölükbaş, Ali Fuat Gülmez ve Mehmet Şahin (TRT)





TGC Yönetim Kurulu, Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Yönetmeliği'nde yer alan ''Nezih Demirkent Özel Ödülü''nü de Sadi Özdemir'e verilmesini kararlaştırdı.



Yönetim Kurulu ayrıca bir süre önce vefat eden cemiyet üyesi Sibel Kalaycı'ya ''Haber/Toplum Ödülü Dalı''nın ''Sağlık'' alt dalında, kanser konusunda bilgilendirici ve moral verici yazıları nedeniyle özel ödül verilmesine karar verdi.

