Başbakanlık, bakanların resmi Twitter hesaplarını yayınladı

Son zamanlarda çokça sahte hesapların açılmasından sonra Başbakanlık, sosyal medyada kimliği belirsiz kişiler tarafından üst düzey siyasetçi ve devlet bakanların adına açılan sahte hesaplara itibar edilmemesi adına harekete geçerek resmi Twitter hesaplarını yayınladı.
Twitter kullanan bakanların yayınlanan resmi Twitter hesapları:
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç: @bulent_arinc
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: @bybekirbozdag
Adalet Bakanı Sadullah Ergin: @erginsadullah
Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış:@EgemenBagis
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar: @Erdoganbayraktr
Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç: @suatkilic
İçişleri Bakanı Muammer Güler: @BakanGuler
Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik: @omerrcelik
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu : @Veyseleroglu
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin: @FatmaSahin_ASPB
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik: @csgbfarukcelik
Dış İşleri Bakanı Ahmet Davutoğlu: @Ahmet_Davutoglu
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı : @Hayati_Yazici
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz: @_cevdetyilmaz
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: @memetsimsek
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu: @muezzinogluDR