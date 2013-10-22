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Yaşam

Başbakanlık, bakanların resmi Twitter hesaplarını yayınladı

Başbakanlık’tan yapılan açıklamayla bakanların kullandığı resmi Twitter hesapları yayınlandı

22 Ekim 2013 12:27

Son zamanlarda çokça sahte hesapların açılmasından sonra Başbakanlık, sosyal medyada kimliği belirsiz kişiler tarafından üst düzey siyasetçi ve devlet bakanların adına açılan sahte hesaplara itibar edilmemesi adına harekete geçerek resmi Twitter hesaplarını yayınladı.

Twitter kullanan bakanların yayınlanan resmi Twitter hesapları:

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç: @bulent_arinc

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: @bybekirbozdag

Adalet Bakanı Sadullah Ergin: @erginsadullah

Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış:@EgemenBagis

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar: @Erdoganbayraktr

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç: @suatkilic

İçişleri Bakanı Muammer Güler:  @BakanGuler

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik: @omerrcelik

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu : @Veyseleroglu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin: @FatmaSahin_ASPB

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik: @csgbfarukcelik

Dış İşleri Bakanı Ahmet Davutoğlu: @Ahmet_Davutoglu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı : @Hayati_Yazici

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz: @_cevdetyilmaz

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: @memetsimsek

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu: @muezzinogluDR

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