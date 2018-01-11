İşte AYM'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkındaki kısa kararının tam metni

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, tutuklu akademisyen ve gazeteci Mehmet Altan ile KHK ile kapatılan Zaman gazetesinin yazarı Şahin Alpay hakkında hak ihlali kararı verdi.

Anayasa Mahkemesi kısa kararına göre, mahkeme heyeti Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade basın hürriyeti hakkının ihlal edildiğine oy çokluğu ile karar verdi. Mehmet Altan’a 20 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.

Altan’ın “Gözaltının hukuka aykırı olması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği” ve “Kötü muamele yasağının ihlal edildiği” iddialarını iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması nedeni ile reddeden Anayasa Mahkemesi, “Sulh ceza hâkimliklerinin bağımsız ve tarafsız hâkim ilkelerine aykırı olması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği” iddiasını ise, “Açıkça dayanaktan yoksun olması” nedeniyle kabul edilemez buldu.

AYM'nin Mehmet Altan'a ilişkin kısa kararını okumak için tıklayın...

AYM, Şahin Alpay’ın başvurusunda yer alan “Kötü muamele yasağının ihlal edildiği” iddiasını ise “Açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle” reddetti.

AYM'nin Şahin Alpay'a ilişkin kısa kararını okumak için tıklayın...

Eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay, “FETÖ terör örgütüne üye olmak” iddiasıyla 31 Temmuz 2016’da tutuklandı. Köşe yazılarının delil olarak girdiği iddianamede adı geçen yazarların, yazılarında darbe mesajı verdikleri, hükümeti itibarsızlaştırmaya çalıştıkları öne sürüldü.

Gazeteci ve akademisyen Mehmet Altan ise 22 Eylül 2016’da “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme ve terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.