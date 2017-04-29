İşte Avrupa'nın 'sanat' haritası

Avrupa haritası, ülkelerden çıkmış en ünlü sanat eserleriyle süslendi. Harita yapımcısı olduğu ifade edilen Reddit kullanıcılarından birisi Avrupa’nın sanat haritasını sitede paylaştı.

Avrupa’da bulunan her ülkenin en ünlü ressamlarından çıkmış bu sanat eserlerinin bulunduğu harita göz kamaştırıyor.

Türkiye’den Kaplumbağa Terbiyecisi var

Haritada Türkiye’nin bulunduğu yerin üstünde 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmış sanat eseri olan Kaplumbağa Terbiyecisi bulunuyor. Osmanlı Ressamlar Cemiyeti tarafından çıkartılan gazetede Kaplumbağalar ve Adam olarak tanıtılan esere daha sonra yaygın olarak bilinen Kaplumbağa Terbiyecisi adı verildi.

Esin kaynağı tam olarak bilinmiyor. Tablonun aydınlanmak ve çağdaşlaşmaktan geri kalmış bir toplumu düzeltmeye çalışan yorgun bir adamı anlatmaya çalıştığı düşünülür. Bu güzide tablonun değerinin 4 – 6 milyon TL olduğu düşünülüyor.

Birçok ülkenin ünlü eserlerinin sergilendiği bu haritada, İtalya’nın üzerinde Leonardo da Vinci’nin en ünlü eseri Mona Lisa görülüyor. Ressamlarıyla ünlü bir diğer ülke olan Hollanda’da da haritayı yapan kişi tercihini Johannes Vermeer’in ünlü tablosu İnci Küpeli Kız’dan yana kullanmış.

Ayrıca dünyanın en iyi ressamlarından biri olarak kabul edilen Pablo Picasso’nun Guernica tablosu İspanya haritasını kaplarken, en pahalı tablolar arasında yer alan Edvard Munch’un Çığlık tablosu da ülkesi Norveç’i temsil ediyor.