İşte Avrupa Parlamentosu’nda oylanacak 9 maddelik Türkiye tasarısı

Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin geleceğine dair Avrupa Parlamentosu'nda bugün oylanacak tasarının maddeleri belli oldu.

Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile müzakerelerin dondurulmasını teklif eden karar tasarısını bugün oylayacak. Tasarıda, Türkiye ile yeni fasıl açılmaması öngörülüyor. İdam cezasının geri getirilmesi halinde ise AB'ye katılım sürecinin resmen askıya alınması isteniyor.

Evrensel’in haberine göre, Avrupa Parlamentosu’nda oylanacak tasarıda yer aldığı ifade edilen 9 madde şöyle:

1- Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Tükiye'de alınan orantısız baskıcı önlemleri güçlü bir şekilde kınıyor; Avrupa Komisyonu ve üye devletlere Türkiye ile devam eden müzakereleri geçici olarak dondurma çağrısı yapıyoruz

2- OHAL kapsamında alınan orantısız önlemlerin kaldırılması; hukuk ve insan haklarının yeniden tesis edilmesi halinde tutum gözden geçirilmeli. Bu değerlendirme içim en uygun zaman, OHAL'in kaldırılmasının ardından belirlenebilir.

3- Türkiye Hükümeti tarafından idam cezasının yeniden getirilmesi, üyelik sürecinin tamamen durdurulmasına yol açacaktır.

4- Türkiye, vize muafiyetine dair yol haritasındaki 72 maddeden 7'sini yerine getirmedi ki bunlardan bazıları özel öneme sahiptir.

5- Türkiye için gümrük birliğini kaldırmanın önemli olduğuna dikkat çekiyor ve gümrük birliğini kaldırmaya yönelik çalışmaları askıya almanın Türkiye için ciddi ekonomik sonuçları olacağını vurguluyoruz.

6- Avrupa Komisyonu'na Türkiye'deki son gelişmeleri dikkate alma çağrısı yapıyor ve Türkiye'deki sivil topluma Avrupa Demokrasi ve İnsan Hakları Aracı'ndan yapılan yardımın artılrılmasını talep ediyoruz.

7- Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Venedik Komisyonu'na, Türkiye'deki yetkililere ek hukuki yardımda bulunması için teşvikte bulunuyoruz.

9- AB-Türkiye ilişkileinin iki taraf açısından da öneminin altını çiziyoruz ve Türkiye'nin AB için önemli bir ortak olduğunun farkındayız; ancak hükümetin eylemlerinin Türkiye'yi uzaklaştırdığı bu süreçte, Türkiye'nin bu siyasi iradeye sahip olmadığına inanıyoruz.

9- Başkanın bu kararı Dışişleri ve Güvenlik Politikası Birliğinin Başkan Yardımcısı / Yüksek Temsilcisi, Konsey, Komisyon, Üye Devletlerin hükümetleri ve parlamentoları ile Türkiye Hükümeti ve Parlamentosu'na iletmesini talep ediyoruz.