İşte Atacan çiftinin kızları 'Su'

Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi’ndeki doğumun en ilginç rastlantısı ise Pınar Altuğ'un 10 yıl önce annesini aynı tarihte ve hastanede kaybetmesi. Çiftin bebeği Su, 2 kilo 970 gram olarak dünyaya geldi. Doğum tarihi doktorlar tarafından 4 Şubat olarak belirlenen Su bebek Atacan çiftine sürpriz yaparak erken dünyaya geldi. Önceki gün ağrıları artarak Gayrettepe'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne yatırılan Pınar Altuğ, normal doğumla bir kız çocuğu dünyaya getirdi.Hürriyet'in haberine göre; ilk kez baba olma heyecanı yaşayan Yağmur Atacan, düzenlediği basın toplantısında, "Pınar başından beri özellikle bu tarihte doğurmayı çok istiyordu. 10 yıl önce annesini burada kaybetmişti. Bebek haberini duyduğumuzda inşallah 27'sinde doğar diye dua ettik. Kader böyleymiş, bu tarihte en sevdiği kadını kaybetti, şimdi en seveceği kızını doğurdu.Bütün her şeyi yaşayıp etklendim, fazlasıyla duygulandığım anlar oldu. Hatta doğum sırasında gözümden yaş geldi" dedi.