İşte, aşkta, sokakta iletişim

T24

‘İşte, Aşkta, Okulda, Sokakta İletişim Nasıl Kurulur?’



'Terzi kendi söküğünü dikmiş'





'İletişim fakiri dünyaya hizmet'



FATİH POLAT KİMDİR?



Uzun yıllardır medyada çeşitli görevler alan Fatih Polat, birikimlerini, yazdığı ‘İşte, Aşkta, Okulda, Sokakta İletişim Nasıl Kurulur’ adlı kitaba aktardı. Kısa sürede ilk baskısı tükenen kitap, ikinci baskısı ve genişletilmiş haliyle çıktı. Avrupa Yakası Yayınevi’nden çıkan kitabında Polat, hayatın her anında nasıl iletişim kurulması gerektiğini, doğru zamanda ve doğru iletişim yöntemleriyle başarıyı yakalamanın sırlarını okuyucularla paylaştı. Polat’ın bu kitabı pek çok üniversitede de ‘Temel İletişim’ dersinde okutuluyor.İş hayatınızda hedeflediğiniz kariyere ulaşmak için neler yapmalı ve daha çok kazanmak için hangi metotları kullanmalısınız? İçinizde liderlik vasfı var mı ya da liderlik vasfını nasıl edinebilirsiniz? Kendi yeteneklerinizi nasıl keşfeder ve kendinize uygun işi nasıl bulursunuz? Kendinizi işe aldırmanın püf noktaları neler? Aile, arkadaş çevrenizde ve aşk hayatınızda mutlu olmanın yolları neler?İletişim Uzmanı Fatih Polat ve kitapla ilgili düşüncelerini yazan Usta Gazeteci Savaş Ay şunları belirtti: Genç ve başarılı iletişimci Fatih Polat'ın kapağında 'İş'te, Aşkta Okulda İletişim Nasıl Kurulur?' diyen kitabını görünce "vaaay, terzi söküğünü nasıl dikeceğini yazmış" dedim. Çünkü bizim basınköy'ün yaman çelişkisi vardır; tekmil iletişim taifesinin hele de eşi, dostu, yakınlarıyla iletişmesi pek güçtür. Değerli kardeşim Fatih, bu makus talihi yenmenin ip uçlarını kitapta vermiş şükür ki. Hep "akademik eğitim alamadım, alaydan geldim, mektepten rahle-i tedris olamadım" diye hayıflanırdım. İmdi mesleğe başlamamdan 2 yıl sonra dünyaya gelmiş bir meslektaşın yazdıklarıyla bu eksiği nispeten gideririm diye keyifleniyorsam çok görmeyin. Yolun açık ola, kitabın layığını bula. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşlarda, yahu bu ne bereketli bir yürek, ne cömert beyindir, helal be evlat sana...Fatih Polat’ın kaleme aldığı ‘İşte, Aşkta, Okulda, Sokakta İletişim Nasıl Kurulur?’ adlı kitaba kapak yazısı yazan Usta Televizyoncu Mesut Yar da şunları söyledi: Fatih Polat'a tek başına bir iletişim uzmanı demek haksızlık olacaktır. Benim tanıdığım haliyle çok ciddi bir ilişki mühendisidir de o... Sözlüğünde imkansız yazmayan insanlara hep saygı duymuşumdur. Fatih'in modern zamana tanıklığı içinde sanırım "imkansız" pas geçilen bir cümledir. İletişime yaklaşımı, ilişkilerini ciddiye alması ve birbirini anlama alfabesine yatkınlığı onun birikimlerinden gerekli dersi alabilenler için metrajı olmayan bir kazanımı ifade eder... Ne mutlu ki Fatih Polat, bilgeliğini bölüşme kararı almış insanlarla. Bu iletişim fakiri bir dünya için hakikaten büyük bir adımdır. Benden söylemesi”Fatih Polat, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu. Polat, uzun yıllardır medyanın çeşitli alanlarında görev yapıyor. Yazar, özel televizyon kanallarında izlenme rekorları kıran haber ve haber programlarının yanı sıra gündüz kuşağında da çeşitli yapımlara imza attı. Fatih Polat özel televizyon kanallarındaki görevlerinin dışında dergi, gazete ve internet sitelerinde de görevler aldı.Halen birçok kurum ve kişiye basın danışmanlığı yapan Fatih Polat, bazı özel eğitim kurumlarında da İletişim, Televizyon Haberciliği, İnternet Gazeteciliği ve Halkla İlişkiler dersleri veriyor.