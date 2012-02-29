Beren Saat'le Kenan Doğulu aşkının ilk fotoğrafı

T24- Yaklaşık bir aydır aşk yaşayan oyuncu Beren Saat ve şarkıcı Kenan Doğulu, ilk tatilleri için yurtdışını tercih etti. Sürpriz aşkın kahramanları, geçtiğimiz hafta sonu işlerine kısa bir mola verip baş başa tatile çıktı.

Milliyet'in haberine göre, aşklarını gözlerden uzak yaşamak isteyen ikilinin rotasında ise ‘Aşıklar Şehri’ olarak da bilinen Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag vardı. 26 Şubat’ta 28 yaşına giren Saat, doğum gününü de bu romantik tatil sırasında sevgilisiyle kutladı.

Basından köşe bucak kaçan Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun hayranları tarafından Prag sokaklarında çekilen fotoğrafları sosyal paylaşım sitelerinde yayınladı.