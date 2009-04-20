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İşte aşkın ilanı

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Nejat İşler ile Berrak Tüzünataç film festivalinin kapanış gecesine el ele gelerek herkese aşklarını ilan etti.

20 Nisan 2009 03:00

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Nejat İşler ile Berrak Tüzünataç film festivalinin kapanış gecesine el ele gelerek herkese aşklarını ilan etti.

Berrak Tüzünataç fotoğrafları - FOTOGALERİ

28. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nin Altın Lale Ödülleri önceki akşam Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki törenle sahiplerini buldu. Gecenin en çok konuşulan olayı ise Nejat İşler ile Berrak Tüzünataç’ın belgelenen aşkı oldu. Birkaç haftadır birlikte oldukları konuşulan İşler ile Tüzünataç festivalin kapanış gecesine el ele geldi. Geçtiğimiz aylarda adı Şebnem Ferah ve Vildan Atasever ile birlikte anılan İşler, “Elveda Rumeli” dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Tüzünataç’la birlikte gülümserken soruları yanıtsız bıraktı.

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