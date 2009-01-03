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İşte Arda'nın uğruna gol attığı kız

Arda Turan'ın Gençlerbirliği maçında attığı golü kime hediye ettiği belli oldu.

03 Ocak 2009 02:00

Arda Turan'ın Gençlerbirliği maçında attığı golü kime hediye ettiği belli oldu.

3-1 biten Gençlerbirliği maçında attığı golün ardından sevincini eliyle 'E'harfi yaparak gösteren Galatasaray futbolcusu Arda Turan'ın golü kime hediye ettiği ortaya çıktı. Marie Clarie Masion dergisinin geçen seneAralık sayısına röportaj yapan Arda derginin yapım asistanı Eda Türkmen ilişki yaşadığı iddia ediliyor. Bu aşkın fotoğrafları ise İnternette dolaşıyor. İnternete düşen fotoğraflar Eda Türkmen'in yakın arkadaşı Pelin Nal ile 4 Kasım tarihinde birlikte kutladıkları doğumgünü yemeğinde çekilmiş. 1987 doğumlu olan Türkmen ile Arda'nın ilişkileri daha önce bazı internet sitelerine dedikodu olarak düşmüştü ancak Eda Türkmen'in kim olduğu bilinmiyordu.


  

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