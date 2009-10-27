İşte Arda'nın çöküş nedeni

Derbide de hayal kırıklığı yaratan Arda'yı Galatasaray taraftarı eleştiriyor; ancak yıldız futbolcunun düşüşünde bakımını üstlendiği bir çocuğun hayatını kaybetmesi yatıyor.



Fenerbahçe yenilgisi sonrası Galatasaray taraftarı, sezona fırtına gibi başlayan; attığı goller ve yaptığı asistlerle takımını sırtlayan kaptanı Arda Turan'daki düşüşün nedenini arıyor. Sarı-kırmızı taraftarların gönlünde sonsuz krediye sahip olduğu bilinen genç yıldız için F.Bahçe derbisi sonrasında taraftar forumlarında yapılan sert eleştirilerin birleştiği nokta, "Arda'nın özel hayatına dikkat etmediği ve futbola kendini eskisi kadar vermediği" yönünde.

Önce; G.Saray taraftarının görüşlerini paylaştığı alisamiyen.net sitesinden "Arda" yorumları:

Arda maçı başlamadan gerdin. Sahada yoktun. Bu gidişat nereye kadar? Yanlış yoldasın.

HASAN Şaş olsa bu kadar top tutmazdı ayağında.

KAPALI'DA "Kaptan, Ya Emre Belözoğlu ya biz. Seçimini yap" pankartı açılmalı.

MAALESEF Arda'nın egosu öyle bir şişirildi ki, kendisini takımın üstünde görmeye başladı.

BENCE bir futbolcu kendine bakacak. Arda resmen şişmanlamış. Gece hayatını bırakması gerekli.

Arda'yı yıkan ölüm haberi

Ve şimdi de Arda Turan'daki düşüşün gerçek nedeni: Taraftarlar, kaptanlarını sertçe eleştirirken, genç yıldızın sıkıntısını SABAH ortaya çıkardı. Yardımseverliği ile tanınan ve lösemi hastası birçok çocuğun tedavisini kamuoyundan gizli olarak üstlenen Arda, bu çocuklardan biri iki hafta önce hayatını kaybedince moralmen çöktü. Genç yıldızın Trabzonspor maçındaki agresif tavırlarının altında da yaşadığı bu psikolojik sarsıntının yattığı öğrenildi.

Modern Robin Hood

Sivil Toplum Kuruluşları'nın çağrılarına kulak veren ve sağlıkla ilgili her türlü kampanyayı destekleyen Galatasaray'ın genç kaptanı Arda Turan, iki yıldır birçok çocuğun tedavi ve bakım masraflarını üstleniyor. Yaptığı maddi yardımları gizleyen Arda'nın tedavi gören çocuklara moral vermek için sık sık hastane ziyaretleri yaptığı da biliniyor.