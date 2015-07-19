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İşte Arda Turan ve Aslıhan Doğan çiftinin tatil faturası

Arda ve Aslıhan Doğan çiftine Bodrum tatilinde hizmet etmesi için bir 'uşak' tahsis edilmiş

19 Temmuz 2015 18:28

Barcelona'ya transfer olan Arda Turan ile evlilik planları yaptığı sevgilisi Aslıhan Doğan'ın dört günlük Bodrum tatilinin faturası 22 bin 500 lira oldu. Bu tatilde genç çifte bir de otel tarafından hizmet etmesi için "uşak" tahsis edildiği belirtiliyor.

Çiftin Bodrum'daki tatili de günlerdir magazin basının gündemindeydi. Bu tatile ilişkin son detaylar da ortaya çıktı. Bodrum'un en lüks ve pahalı otellerinden biri olan Maçakızı'ndaki dört günlük tatilin Arda'ya 22 bin 500 liraya malolduğu ortaya çıktı.

Tatilin en önemli detayı ise, çifte bir uşağın hizmet etmiş olması.

 

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