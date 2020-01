İşte Apple Watch Series 2'nin dikkat çeken özellikleri

Yaklaşık 1.5 yıl önce duyurulan ilk Apple Watch’ın ardından Apple, yeni akıllı saati ile karşımıza çıktı. Akıllı saat sektörünün en çok tercih edilen ürünü olan Apple Watch, yeni nesli ile bu başarıyı devam ettirmeye kararlı. “Apple Watch Series 2” olarak adlandırılan saatin detayları sizlerle.

Apple Watch 2 teknik özellikleri

Apple Watch 2, 50 metreye kadar su geçirmeye dayanıklı olarak duyuruldu. Apple tarafında duyurulan suya dayanıklı ilk ürün diyebiliriz. Donanımsal tarafta Apple Watch 2’nin yeni bir hoparlör sistemine sahip olduğunu görüyoruz. Suya dayanıklı olarak tasarlanan hoparlör sistemi, içerisine su girse bile, bu duyu kendiliğinden tahliye edebiliyor. Yüzücüler için suya dayanıklılık ve yeni hoparlör sisteminin önemi vurgulandı. Yüzme sporu, aktiviye olarak da eklenmiş durumda.

Çift çekirdekli bir işlemciye sahip olan yeni Apple Watch 2’nin ilk nesle göre işlemci anlamında %50, grafik anlamında ise 2 kat daha hızlı olduğu söyleniyor. Kullanılan yongayla ilgili verilen detay bu şekilde. Ekran tarafında ise iki kat daha parlak bir ekran görüyoruz. 1000 nits parlaklık değerine sahip olan bu ekranın güneş altında bile rahatça okunabileceği söyleniyor. Ve en çok beklenen özellik olan dahili GPS modülü eklenmiş durumda.

Apple Watch 2, çelik gövde haricinde bu sefer farklı bir materyel seçeneği de sunacak. Apple, bir süredir üzerinde çalıştığı seramik gövdenin müjdesini verdi. Apple Watch 2, beyaz renk seçeneğiyle seramik gövdeli olarak da satışa sunulacak.

Yeni Apple Watch akıllı saat ile tanıtılan ilk yazılımsal özellik el yazısı ile yazı yazma özelliği oldu. Bu sayede cihazın küçük ekranında yazı yazmak çok daha kolaylaşacak. Daha sonra saatin Aktivite bölümündeki yenilikler aktarıldı. “Breath” yani “Nefes Alma” olarak belirtebileceğimiz özellik, kullanıcının nefes alma takibini gerçekleştirecek. Bu sayede daha detaylı bilgiler toplanmış olacak. Saat genel olarak spor ve günlük aktivitelerin takibi konularında geliştirilmiş. Bu özellikler watchOS 3 ile birlikte geliyor.

Yeni Apple Watch ile dikkat çeken bir diğer nokta ise saatin Pokemon GO uygulamasını desteklemesi. iPhone’unda Pokemon GO oynayan kullanıcılar, iOS 10 ile birlikte Apple Watch’ta da Pokemon GO desteğine kavuşacak. Saatin arayüzünde yumurtaları açmak için yürünmesi gereken mesafe anlık olarak gösterilecek. Bununla birlikte yakılan kalori miktarı da saat arayüzünde yer alacak. Eğer çevrede bir Pokemon karakteri varsa, saatin ekranında bunu görmek mümkün olacak. PokeStop noktalarına da saat üzerinden erişmek mümkün olacak.

Apple Watch 2, 369 dolardan satışa çıkacak. İlk nesil Apple Watch ise yeni işlemciyle güncellenecek ve Apple Watch Series 1 olarak adlandırılacak. 269 dolardan tüketicilerin beğenisine sunulacak. Her iki saati de 9 Eylül tarihinde ön sipariş vermek mümkün olacak. Cihazlar 16 Eylül tarihinde tüketicilerle buluşacak.