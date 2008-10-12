İşte anne Angelina

Hollywood'un rüya çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt'in attığı her adım olay oluyor. Vivienne ve Knox adını verdikleri ikizlerinin doğumundan sonra medyanın ilgisi daha da artan çift nereye gitse peşlerinde de bir paparazzi ordusu oluyor.



Bu kez basına Jolie- Pitt çiftinin çok özel bir fotoğrafı yansıdı. Angelina Jolie'yi ikizlerinden birini emzirirken gösteren fotoğrafı bu kadar özel kılan ise bu karenin Brad Pitt tarafından çekilmesi ve çiftin en özel anlarından birini yansıtması.



Fotoğrafta; üzerinde beyaz bir bluz bulunan Jolie, bebeğini emzirirken görülüyor. Yüzünde sıcak bir gülümsemeyle fotoğrafı çeken Pitt'e gülümseyen Jolie son derece rahat ve mutlu görünüyor.



Çiftin, ikizlerin dünyaya geldiği Fransa'da yaşadıkları şatoda çekilen bu kare W dergisinin kasım sayısının kapağını süslüyor.

