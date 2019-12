-İŞTE ANKARA'NIN ''ÇILGIN PROJELERİ'' ANKARA (A.A) - 25.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Radar Tasarım ve Üretim Merkezi kurulacağını, TAI tesisleri içinde de Uzay ve Uydu Merkezinin faaliyete geçeceğini belirterek, ''Ankara böylece savunma sanayisinde uydu ve uzay merkezi konumuna yükselecek'' dedi. Erdoğan, Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezindeki ''Ankara Proje Tanıtım Toplantısında'' yaptığı konuşmada, Ankara'ya yönelik projelerini açıkladı. Projelerin bir kısmının başladığını ve yapımının devam ettiğini ifade eden Erdoğan, başlanan projelerin hızla tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi. Projelerin bir kısmına 12 Haziran sonrasında başlanıp kısa sürede tamamlanacağını dile getiren Erdoğan, projelerin arasında 2015 ve 2023'e kadar devam edeceklerin de olduğunu belirtti. Ankara için açıklayacağı ilk projenin uzun vadeli olduğunu, ama belli etaplarda üretime geçileceğini ifade eden Erdoğan, ''2013 sonunda artık üretime ATAK helikopterlerinde örneğin başlıyoruz. Ama jetlerimiz 2020-2022 gibi inşallah üretime girecek'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Savunma sanayisi projelerimiz büyük önem arz ediyor. Ankara savunma sanayimizin başkenti. İnşallah, yeni projelerle Ankara'nın bu vasfını daha da güçlendiriyor, dünyanın en önemli savunma sanayisi merkezlerinden biri haline getiriyoruz. Savunma sanayisi sektörünün cirosu 2004-2010 yılları arasında yüzde 100'den fazla bir artışla 1,3 milyar dolardan 2,7 milyar dolara çıktı. Savunma teçhizatımızın yüzde 25'i içeriden karşılanırken, şimdi ne oldu biliyor musunuz? Yüzde 52'sini artık içeriden karşılıyoruz. Bu kuru kuruya bir ifade değildir. Bu milletin bağımsızlık mücadelesinin, özgürlük mücadelesinin de aynı zamanda teminatıdır. Eğer siz ayaklarınızın üzerinde durabiliyorsanız güçlüsünüzdür, eğer yok birisinden gelecek mühimmat ile bağımsızlığınızı koruyacaksanız kusura bakmayın yaya kalırsınız. Ama artık bu dönem geride kalıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin tank, savaş gemisi, insansız uçak, güdümlü roket gibi ihtiyaçlarının büyük çoğunluğu artık ülkemizde tasarlanıyor ve üretilmeye başlandı, başlanıyor. Savaş uçağı ve nakliye uçağı üretimlerinde Türkiye uluslararası konsorsiyumların üyesi haline geldi. Dünyadaki en büyük 100 savunma sanayisi firması içinde Türkiye'den 2 firma ASELSAN ve TAI yer alıyor. Savunma Sanayisinin yüzde 80'i Ankara'da bulunuyor ve söz konusu büyüme Ankara firmaları tarafından sağlanmış durumda, yan sanayiyi kastediyorum.'' -''GÖKTÜRK UYDUSU ANKARA'DA ÜRETİLDİ, 2012'DE UZAYA FIRLATILACAK''- 2016'da savunma sanayisi ciro hedefinin 8 milyar dolar olduğunu dile getiren Erdoğan, bunun en az 6 milyar dolarının Ankara'daki savunma sanayisi şirketleri tarafından gerçekleştirileceğini söyledi. Ankara'da üretilen ATAK helikopteri ve ANKA İnsansız Hava Aracının uçuşlara başladığını yineleyen Erdoğan, ilk milli tasarım GÖKTÜRK uydusunun TAI-TÜBİTAK işbirliğinde Ankara'da üretildiğini, 2012'de uzaya fırlatılacağını vurguladı. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Ankara'daki büyük savunma sanayisi firmaları, yan sanayi ve KOBİ'lere büyük oranda iş imkanı sağlıyor. Bay Kemal, burada da insan yok biliyor musun? Sadece Ostim'de yerleşik 70'den fazla firma savunma sanayisine yüksek katma değerli üretim yapıyor. Sincan ve Başkent organize sanayi bölgelerinde savunma sanayisine yönelik üretimler artarak devam ediyor. Önümüzdeki süreçte bu merkezlerimiz daha da önemli olacak. Radar tasarım ve üretim merkezini de Gölbaşı'nda kuruyoruz. ASELSAN tarafından 100 milyon doların üzerinde bir yatırımla Radar ve Elektronik Harp Tasarım ve Üretim Merkezi kurulacak. Bu tesisin 2 yıl içinde faaliyete geçmesini planladık. İkinci projemiz; Uzay ve Uydu Merkezi de TAI tesisleri içinde faaliyete geçecek. Yatırım 100 milyon dolar civarında. Bu tesiste askeri uydular ile TÜRKSAT'a ait haberleşme uydularının üretimi gerçekleştirilecek. Ankara böylece savunma sanayisinde uydu ve uzay merkezi konumuna yükselecek.'' -İKİ ŞEHİR HASTANESİ VE 40 BİN KİŞİLİK STADYUM- Üçüncü projelerinin Ankara'ya yeni bir adalet sarayı yapmak olduğunu açıklayan Erdoğan, mevcut adalet sarayının kapalı alanının 100 bin metrekare civarında olduğunu ve ihtiyaçları karşılamadığını bildirdi. Erdoğan, şöyle dedi: ''Şimdi bizim ihtiyacımız olan 300 bin metrekare civarında kapalı alana sahip bir adalet sarayı. Bunu Ankara'ya kazandırmış olacağız. Nasıl İstanbul'da, Türkiye'nin değişik yerlerinde adalet saraylarını yaptıysak, örneğin İstanbul'da şu anda iki adalet sarayı biri Avrupa, birisi Anadolu yakasında olmak üzere, 300 bin metrekare kapalı alan bir tanesi, bir diğeri de yine 300 bin metrekare civarında kapalı alana sahip.'' Dördüncü projelerinin sağlık alanında olduğunu dile getiren Başbakan Erdoğan, ''Ankara'yı, bölgenin sağlık merkezi haline getirerek, ulusal ve uluslararası bir sağlık başkentine dönüştürüyoruz. İki tane şehir hastanesi kuruyoruz Ankara'mızda. Toplam 7 bin yatak kapasitesiyle, 2 milyon 800 bin metrekare alana kurulu iki şehir hastanesinde, 2 genel ve 19 ihtisas hastanesi olacak. Bu iki şehir hastanesini, Keçiören Etlik semtinde ve Bilkent'te inşa edeceğiz'' dedi. ''Ankara için beşinci projemiz, 40 bin seyirci kapasiteli, UEFA kriterlerine uygun bir stadyum'' diyen Erdoğan, son derece modern bir mimariyle yapılacak bu stadyumun Ankara'nın siluetine güç katacağını söyledi. Erdoğan, ''Çevresine yapacağımız ilave spor tesisleri ile Ankara'da sporun kalbinin attığı bir merkez olarak inşa edeceğiz'' dedi. -''FARKLI BİR GÖRÜNÜMÜ KIZILAYIMIZA KAZANDIRACAĞIZ''- Geçen yıl Ankara'da kurdukları Yıldırım Beyazıt Üniversitesini farklı bir konseptle tasarlayarak, uluslararası bir bilim merkezi olarak büyüteceklerini ifade eden Erdoğan, yüzde 25'i uluslararası öğrencilerden oluşacak üniversitenin, yaklaşık 25 bin öğrencisiyle ülkenin ve bölgenin hizmetinde olacağını belirtti. Erdoğan, üniversitenin, 2023 hedeflerini akademik anlamda desteklerken, 2023'te bir bilim merkezine dönüşeceğini, Türkiye'de, önemli bir aktör haline geleceğini vurguladı. Akyurt ilçesine, 1 milyon 800 bin metrekare alan üzerine kurulu uluslararası standartlarda bir fuar merkezi inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, böylece Ankara'nın bir fuar kenti olma vasfını da güçlendireceklerini dile getirdi. Bir başka önemli projenin Ankara'ya yeni hayvanat bahçesi kurmak olduğu bilgisini veren Erdoğan, Ortadoğu'nun en büyük Hayvanat Bahçesi'ni Ankara'da inşa edeceklerini bildirdi. Erdoğan, 1 milyon 700 bin metrekare alan üzerine kurulu bu hayvanat bahçesinde, ayrıca bir lunapark ve gösteri merkezi bulunacağını belirtti. Başbakan Erdoğan, başta çocuklar olmak üzere tüm Ankara'nın, hatta tüm Türkiye'nin gelip ziyaret edeceği, Ankara'ya gelenlerin mutlaka görmek ve gezmek isteyeceği, uluslararası standartlarda bir hayvanat bahçesini Ankara'ya kazandıracaklarını söyledi. ''Ankara'nın merkezinde, Hıdırlıktepe'de, bir inanç ve tarih müzesi inşa edeceğiz'' diyen Erdoğan, ''Hıdırlıktepe'de kentsel dönüşüm kapsamında inşa edeceğimiz bu müzelerde, tarihimize, kültürümüze, medeniyetimize ait eserler, Müslüman mucitlerin eserlerinin numuneleri, gösteri merkezleri bulunacak'' şeklinde konuştu. Ulus Tarihi Kent Projesinin devam ettiğine dikkati çeken Erdoğan, ''Hacı Bayram Camii merkez olmak üzere, tüm o çevreyi, kalenin eteklerini, Altındağ'ı, hapishane ve çevresini gecekondulardan, çirkin görüntülerden tamamen temizleyecek, Ankara'nın kalbindeki o çarpık yapılaşmayı estetik bir görünüm ve mimariye kavuşturacağız'' dedi. Kızılay'ın görünümünün çirkin olduğunu söyleyen Erdoğan, bu konuda Ankara Büyükşehir Belediyesine verdikleri bir talimatla Kızılay'ı farklı bir çehreye kavuşturmak istediklerini ifade etti. Belediyenin, bu konuda bir çalışma yaptırdığını anlatan Erdoğan, ''Kızılay'ı çok daha farklı, her yönüyle bir Selçuklu şehri olan Ankaramıza hakikaten bir vizyon, bir marka olma özelliği getirecek, böyle bir mimarı estetiğe uygun şekilde farklı bir görünümü Kızılayımıza kazandıracağız'' diye konuştu. Bir başka projenin, ''Milli Botanik Parkı'' olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'de ilk kez bu boyutta, bu konseptte bir botanik parkı oluşturduklarını söyledi. Eskişehir yolu üzerinde, 2 bin dekar alan üzerine, 83 milyon lira tutarında yatırımla inşa edilecek bu botanik parkında, Türkiye genelinde yetişen 4 bin endemik bitkinin, açık alanda ve seralarda ziyaretçileri karşılayacağını anlatan Erdoğan, ayrıca kütüphane, ürün bankaları, eğitim ve araştırma tesisleriyle bu parkın, botanik bir bilim merkezi haline de dönüşeceğini kaydetti. Termal Turizm Projelerini de açıklayan Erdoğan, Ankara ve ilçelerinin, termal su noktasında aslında oldukça zengin olduğunu, ancak bu su, planlı şekilde kullanılmadığı için potansiyelin yeterince değerlendirilemediğini dile getirdi. Erdoğan, Kızılcahamam, Güdül, Haymana, Çubuk, Çamlıdere, Ayaş ve Beypazarı'ndaki termal su kaynaklarını, yeni bir konseptle değerlendirerek, tesisler inşa ederek ve Ankara'yı termal sağlık turizminin başkentine dönüştüreceklerini bildirdi. -ANKARA'DA DA YENİ BİR ŞEHRİN İNŞASINA BAŞLANACAK- Test sürüşleri yapılan Ankara-Konya hattını bitirdiklerini, Konya mitingine bu hatla giderek hizmete açacaklarını belirten Erdoğan, böylece Ankara-Konya arasının 1 saat 15 dakikaya ineceğini kaydetti. Ankara–Yozgat ile Sivas–Erzincan hattının çalışmalarının devam ettiğini, Ankara–Afyonkarahisar, Uşak ve İzmir hattının da çalışmalarına başlayacaklarını dile getiren Erdoğan, ''Ankara'yı hızlı trenin merkezi, kesişme noktası, ortak istasyonu konumuna yükselteceğiz'' dedi. Ankara merkez olmak üzere 3 otoyol projelerinin olduğunu belirten Erdoğan, Ankara–Niğde, Ankara–İzmir, Ankara–Samsun arasına otoyol inşa edileceğini, karayolları noktasında da Ankara'nın merkezi konumunu güçlendireceklerini söyledi. Ankara-Niğde otoyolunun, Edirne'den Habur'a kadar önemli ölçüde bitirilmiş otoyol projesinin bir parçası olduğunu kaydeden Erdoğan, bu etabı tamamladıklarında Şanlıurfa–Habur kısmı da bitirildiğinde Edirne'den Habur'a kesintisiz otoyol olacağını dile getirdi. 285 kilometre otoyol ve 57 kilometre bağlantı yoluyla Ankara Pozantı arasında 342 kilometre yüksek standartlı yol inşa edeceklerini anlatan Erdoğan, Ankara–Samsun arasında inşa edecekleri yolun uzunluğunun 432 kilometre olacağını söyledi. Ankara-İzmir arasında ise toplamda 535 kilometre yeni yol inşa edeceklerini ifade eden Erdoğan, ''Ankara, havayolu ulaşımında transfer merkezi haline geliyor. 40 iç hat ve 16 dış hat olmak üzere 56 noktaya uçan Anadolu Jet, 2011'deki 7,5 milyon yolcu hedefine doğru hızla ilerliyor. Ankara merkezli yapılan bu uçuşlar, Ankara'yı havayolunda da merkeze dönüştürecek'' dedi. Şehir içi trafiğe ilişkin çalışmaların da devam ettiğini, Kızılay–Çankaya, Kızılay-Keçiören ve Batıkent–Sincan metro hatlarını hızlı şekilde tamamlayacaklarını belirten Erdoğan, bunlara ek olarak, Kızılay–Akyurt fuar alanı ile havaalanı arasında yeni bir raylı sistem inşa edeceklerini bildirdi. Erdoğan, büyük oranda Esenboğa yolu refüjünün üzerine inşa edecekleri bu hattın, ucuz, modern ve güvenli olacağı kadar, inşaat sırasında da ulaşımı engellemeyeceğini kaydetti. -''KEÇİÖREN'E TÜNEL''- Keçiören ile İstanbul Bulvarı arasına inşa edecekleri tünelle, Keçiören'i İstanbul, Eskişehir ve Konya yoluna bağlayacaklarını belirten Erdoğan, 15 kilometre uzunluğundaki bu tünelin, 3 yıl içinde tamamlanarak, şehir içi trafiğine büyük rahatlama sağlayacağını söyledi. Kuzey Ankara Protokol Yolu Kentsel Dönüşüm Projesi'nin devam ettiğini anımsatan Erdoğan, protokol yolu üzerindeki çirkin yapılaşmayı ortadan kaldırdıklarını, hemen hemen tamamı gecekondu olan 6 bin 760 konutun yıkıldığını kaydetti. Toplamda buraya 18 bin konut yapacaklarını, şu an itibarıyla 8 bin 100 konutun TOKİ tarafından tamamlandığını ifade eden Erdoğan, protokol yolunu Keçiören'e doğrudan bağlayacaklarını, virajlardan kurtaracak 3 kilometrelik tünel ve viyadük inşaatının devam ettiğini söyledi. Bu alanda, rekrasyon alanları, gölet, otel, kongre merkezi de inşa etiklerini anlatan Erdoğan, kentsel dönüşüm noktasında önemli projelerinden birinin de Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi olduğunu kaydetti. Halen devam eden bu proje ile Ankara'nın en yoğun gecekondu bölgesi olan Mamak'a yeni bir çehre kazandırdıklarını belirten Erdoğan, 950 hektarlık bir alanı, 14 mahalleyi kapsayan bu proje çerçevesinde 13 bin 750 gecekondunun yıkılacağını ve modern konutlar inşa edileceğini dile getirdi. Başbakan Erdoğan, Mamaklılardan kendilerine yardımcı olmalarını isteyerek, kimsenin mağdur edilmeyeceğini kaydetti. Şu ana kadar bin 675 gecekondunun yıkıldığını, 500 konut inşa edildiğini, bu projeyi daha da hızlandıracaklarını ifade eden Erdoğan, 50. Yıl Kentsel Dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini, 108 hektar alanda, 2 bin 600 gecekondunun yıkılacağını ve burada da 8 bin 400 konut inşa edileceğini söyledi. -''ANKARA'YA YENİ BİR ŞEHİR''- Ankara için en büyük projelerinin tıpkı İstanbul gibi, Ankara'da da yeni bir şehrin inşa ve imarına 12 Haziran seçimlerinden sonra başlanması olduğunu belirten Erdoğan, projeyle ilgili şu bilgileri verdi: ''Güneykent adını verdiğimiz bu projeyle Ankara'ya, 500 bin kişilik yeni bir şehir kazandırmış olacağız. Sadece konut, uydu kent olarak değil, Ankara'nın önemli bir merkezi, bir yaşam alanı olarak bu şehri tasarlıyoruz. İstanbul'da olduğu gibi, bu gecekondu bölgelerinden 'ben oraya yerleşmek isterim' diyen kardeşlerimizi hemen oralara taşıyabileceğiz. Yani yer sıkıntısı olmasın. Şehrin kurulacağı alan hakkında şimdilik bilgi vermiyoruz. Ancak çalışmalarımız büyük oranda tamam, 12 Haziran'ın hemen ardından bu çalışmaları somutlaştırmaya başlayacak ve bununla birlikte uygulama projesine hemen bir yılı müteakiben başlamış olacağız. Bu açıkladığımız projeler, bir kısmı daha önce başladığımız, devam eden projeler. Şimdi, 12 Haziran'ın ardından bu projelere daha da hız vermek suretiyle yeni başlayacağımız projelerle birlikte inşallah bunları ustalık döneminin ürünleri olarak halkımızın, Ankaralıların, tüm Türkiye'nin hizmetine sunacağız. Çok boyutlu, çok kapsamlı bu projeler, Ankara'nın çehresini olduğu kadar, açıkçası kaderini de değiştirecek. Zira, her biri uygulanabilir, gerçekleşebilir, bizim için artık çok kolay olan bu projeler, istihdama çok önemli katkı sağlayacak.''