İşte Altan kardeşler ve Ilıcak'a ömür boyu hapse itiraz eden Yargıtay Başsavcılığı tebliğnamesinin tam metni

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, aralarında Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın da bulunduğu 6 sanık hakkında hazırladığı tebliğnamede, sanıklara verilen "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezalarının bozularak, “örgüte bilerek ve isteyerek yardım” suçundan ceza verilmesini istemesi, davanın seyrini değiştirebilecek.

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Yerel mahkemenin “ağırlaştırımış müebbet cezası” kararlarının bozulmasının talep edildiği 28 sayfalık başsavcılık tebliğnamesinde anayasal düzeni cebir ve şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs suçlamasının unsurları sayılırken, suçun maddi olarak işlenmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Bunun da ancak somut biçimde ve icrai olarak darbeye katılarak mümkün olacağına işaret edildi.

Tebliğnamede, darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla mahkûm edilen sanıklar hakkındaki kararın “yeterli hukuki ve yasal gerekçeden yoksun olduğunun” altı çizildi.

TIKLAYIN – İşte Yargıtay Başsavcılığı’nın hazırladığı tebliğnamenin tam metni