İşte AKP'nin ocak ayında yaptırdığı Koronavirüs araştırması: Toplumun yarısı, devletin salgın yönetimine güvenmiyor

Pandemi döneminin topluma etkileri ve sonuçları üzerine yapılan araştırmalar, ilginç sonuçlar ortaya koydu. Geçen mart ayında Sağlık Bakanlığı ve devlet kurumlarının Koronavirüs hakkında doğru ve güvenilir olduklarına ilişkin algı yüzde 73 iken, bu oran ocak ayında yüzde 40’a indi.

Öte yandan salgının başında “Bir yıl içerisinde kurtuluruz” diyenlerin oranı yüzde 64 iken, bu oran ocak ayında yüzde 24’e düştü. Ayrıca toplumda her iki kişiden birinin çevresinde Koronavirüs'e yakalanan oldu.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, AKP’nin ocak ayında yaptırdığı araştırmada yer alan bazı sonuçlar şöyle:

Geçen mayıs ayında, “Bir yıl içerisinde normal yaşama döneriz” diyenlerin oranı yüzde 64 iken, ocak ayında buna inananların oranı yüzde 24’e düştü."

"Toplumun yarısı, devletin salgın yönetimine güvenmiyor"

"Geçen mart ayında Sağlık Bakanlığı ve devlet kurumlarının Koronavirüs hakkında doğru ve güvenilir olduklarına ilişkin algı yüzde 73 iken, bu oran ocak ayında yüzde 40’a indi."

"Kişilerin yüzde 48’i Koronavirüs aşısı yaptırmayacağını belirtiyor. Devlete güvendiklerini söyleyenler arasında aşı yaptıracaklarını söyleyenlerin oranı iki kat fazla çıkıyor."

"İçki ve sigara içenlerde az oranda artış"

"İçki ve sigara içenlerde az oranda, vitamin kullananlarda ise daha fazla oranda artış görüldü. “İçki ve sigarayı nadiren içiyorum” diyenlerin oranında artış gözlendi. Toplumun üçte biri kendini sigara tiryakisi olarak tanımlıyor. Kadınlar erkeklerden çok daha düşük oranda içki ve sigara tüketiyor. Yaş ilerledikçe her ikisinin de tüketimi düşüyor. 15-17 yaş grubundaki gençlerin 4’te biri sigara, 5’te biri içki içtiğini söylüyor."

Ekonomik kriz bekleyenlerin oranında değişiklik yok

"Önümüzdeki aylarda Türkiye’de ekonomik kriz bekleyenlerin oranında aralık ayına kıyasla bir değişiklik olmadı. Toplumun yüzde 71’lik büyük bir kesimi kriz beklentisini korumaya devam ediyor. Kendi hayatında ekonomik zorluk bekleyenlerin oranı ise aralık ayına göre 2 puan yükselerek yüzde 64’e ulaştı."

2 milyon kişi gıda ürününü internetten sipariş etti

Salgında gıda alışverişini internetten yapan kişi sayısı 2 milyona yaklaştı. Ocakta salgının başlangıcına oranla semt pazarlarına gidenlerin sayısında artış gözlendi. Bu dönemde internetten en yüksek oranda alınan ürünler kıyafet, aksesuar ve elektronik eşya oldu.