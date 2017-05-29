İşte akıllı telefon bağımlılarının en fazla olduğu ülkeler

Akıllı telefon pazarı, teknolojinin de sürekli gelişim göstermesiyle rekabetin en fazla olduğu alanların başında geliyor. Akıllı telefonların gün içindeki kullanımını araştıran Statista, dünya çapında telefonların kullanım sürelerini açıklayınca bir hayli ilginç sonuçlarla karşılaşıldı. Listede başı yaklaşık beş saatlik kullanım süresiyle Brezilya çekerken, onu 3.03 saatle Çin, 2.37 saatle Amerika takip ediyor. Onuncu sırada ise 1.32 saatlik günlük kullanım süresiyle Fransa gözüküyor.

Akıllı telefonlar sosyal medyanın da etkisiyle bağımlılıklarını arttırmaya devam ediyor ve böylelikle gün içinde istemsiz olarak telefon ekranına baktığımız anlar da fazlalaşıyor. Sırf el alışkanlığı bile defalarca bildirimlerimizi kontrol etmemize neden oluyor.

Statista’nın yaptığı araştırmaya göre, akıllı telefon bağımlılığın en fazla olduğu ülkeler ise şu şekilde sıralanıyor;

Brezilya – 4.48 saat

Çin – 3.03 saat

Amerika – 2.37 saat

İtalya – 2.34 saat

İspanya – 2.11 saat

Güney Kore – 2.10 saat

Kanada – 2.10 saat

İngiltere – 2.09 saat

Almanya – 1.37 saat

Fransa – 1.32 saat