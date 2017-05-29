İşte akıllı telefon bağımlılarının en fazla olduğu ülkeler

Akıllı telefon pazarı, teknolojinin de sürekli gelişim göstermesiyle rekabetin en fazla olduğu alanların başında geliyor. Akıllı telefonların gün içindeki kullanımını araştıran Statista, dünya çapında telefonların kullanım sürelerini açıklayınca bir hayli ilginç sonuçlarla karşılaşıldı. Listede başı yaklaşık beş saatlik kullanım süresiyle Brezilya çekerken, onu 3.03 saatle Çin, 2.37 saatle Amerika takip ediyor. Onuncu sırada ise 1.32 saatlik günlük kullanım süresiyle Fransa gözüküyor.
Akıllı telefonlar sosyal medyanın da etkisiyle bağımlılıklarını arttırmaya devam ediyor ve böylelikle gün içinde istemsiz olarak telefon ekranına baktığımız anlar da fazlalaşıyor. Sırf el alışkanlığı bile defalarca bildirimlerimizi kontrol etmemize neden oluyor.
Statista’nın yaptığı araştırmaya göre, akıllı telefon bağımlılığın en fazla olduğu ülkeler ise şu şekilde sıralanıyor;
Brezilya – 4.48 saat
Çin – 3.03 saat
Amerika – 2.37 saat
İtalya – 2.34 saat
İspanya – 2.11 saat
Güney Kore – 2.10 saat
Kanada – 2.10 saat
İngiltere – 2.09 saat
Almanya – 1.37 saat
Fransa – 1.32 saat