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İşte Ahmet Altan'a gözaltına alındıktan günler sonra yöneltilen suçlama ve sorgu tutanağının tam metni

Ahmet Altan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken kardeşi Mehmet Altan tutuklandı

22 Eylül 2016 00:48

15 Temmuz darbe girişimi öncesi 'subliminal mesaj' vererek darbeye iştirak ettikleri iddiasıyla kardeşi Prof. Mehmet Altan'la birlikte gözaltına alınan Ahmet Altan'a emniyetteki ifadesinde yöneltilen soruların tam metni ortaya çıktı. Ahmet Altan, savcılıkta açıklama yapacağını belirterek emniyette yöneltilen hiçbir soruyu yanıtlamadı.

Ahmet Altan'ın 20 Eylül 2016 tarihinde gerçekleşen emniyet ifadesinin tutanakları şöyle:

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Altan, savcılıkta açıklama yapacağını belirtti

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