İşte 'ahlâkî ve millî' çizgideki kayyumun çıkardığı Millet gazetesinin manşeti: Türkiye tek yürek!

Polis zoruyla el konularak kayyum ataması yapılan İpek Medya Grubu'na bağlı Millet gazetesinin bugünkü (30 Ekim 2015) manşeti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninden çekilmiş bir fotoğrafıyla "Türkiye tek yürek" başlığıyla çıktı.

Dün, Twitter'daki profiline, Bugün ve Millet gazetesinin bugünkü (30 Ekim 2015) nüshasına ait sayfaları incelerken çektirdiği fotoğrafı koyan kayyum Hasan Ölçer, “Atandığımız gazetelerin yayınları durmayacak, bilakis Anadolu insanının hissiyatına tercüman, ‘ahlâkî ve millî’ bir çizgide devam edecektir” tweetini atmıştı.

Gazetenin birinci sayfasında ayrıca AKP'nin dünkü Diyarbakır mitingine de geniş yer verilerek, "Diyarbakır'dan kardeşlik mesajı" başlığıyla haberleştirildi. Sayfada muhalefetle ilgili hiçbir habere yer verilmedi.