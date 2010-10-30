İşte Adnan Polat'ın 7.5 milyon Euro'luk yatı

T24 - Galatasaray Başkanı Adnan Polat’ın 7.5 milyon euro’luk yatında yok yok... Polat, Cobra Sultan’la Bodrum’dan demir alıp cennet koyları gezecek.







Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Adnan Polat’ın sahibi olduğu ‘Cobra Sultan’ adlı, 7.5 milyon euro değerindeki süper lüks ahşap gulet yatı Muğla’nın Bodrum ilçesinde suya indirildi. 46 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğindeki teknenin 12 yolcu kapasiteli olduğu belirtildi.

Bodrum İçmeler Tersanesi’nde işadamı Samim Baki’nin sahibi olduğu Cobra Yacht firması tarafından yapılan ve dünyanın en büyük ahşap guletleri arasında yer alan Cobra Sultan’ın suya indirme törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Adnan Polat’ın yanı sıra, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da katıldı.

4 ton masif mermer...Cobra Yatçılık Genel Müdürü Eren Baki, 2’si master 6 kabini bulunan yatın saatte 14 mil sürat yapabildiğini söyledi. 90 metrekare büyüklüğünde toplantı salonu olan yatın okyanusları geçebileceğini belirten Baki şunları söyledi:

“Mazot ve su tankları buna göre hazırlandı. Yatta 4 ton masif mermer kullanıldı. İtalya’dan özel duş başlıkları ve lavabo armatürleri getirttik. Bilgisayar sistemi mevcut. Mobilyaların tamamı el yapımı. Denizaltı aydınlatmaları mevcut. Denize iniş merdivenleri hidrolik. Ayrıca ön direkte, 25 metre yukarıda 2 kişilik seyir alanı var.”

Bodrum’dan demir alarak cennet koyları gezmek istediğini kaydeden Adnan Polat, “Bodrum’un gulet yatları benim için her zaman heyecan verici oldu. Yaz aylarında Gökova’da yelken yaparak gezinti yapmanın tadını çıkaracağım” diye konuştu.



