İşte ABD'nin kullandığı aşının farkı

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Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı ve Pandemi Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ABD’nin kullandığı aşının canlı virüs aşısı olduğunu ve içinde adjuvan maddesi bulunmadığını söyledi. Ceyhan kısıtlı üretildiği için aşının yetişmemesinin dezavantaj olduğunu belirtirken "Bu aşının avantajı ise adjuvan maddesinin yan etkilerinin görülmemesi" dedi.

ANKA ajansının haberine göre, Prof. Dr. Ceyhan, devam eden aşı tartışmalarının bir taraftan aşının yan etkileri ve bilinmeyen yönlerinden kaynaklandığını, diğer taraftan ise domuz gribi hastalığının bilinmeyen yönlerinden kaynaklandığını ifade etti. Aşının yan etkileri hakkında "Türkiye’de yaklaşık olarak 200 bin doz aşı yapıldı. Çok önemli bir yan etki görülmedi. 100 bin doz aşıda 25-26 kişi yan etkilerinden dolayı hastaneye başvurdu. Ancak ciddi bir şey çıkmadı. 100 kişi aşılanmayıp hasta olsaydı, 100 civarında kişi ölürdü. Aşı yapılsın dememizin sebebi budur. Hiçbir yan etkisi yoktur demiyoruz ama hastalık aşıdan daha riskli olduğu için aşı yapılsın diyoruz. Aşıyı yan etkisi nedeniyle "yaptırmıyorum’ diyen bir ülke de yok" diye konuştu.

Prof. Dr. Ceyhan, ABD’nin öncelikle tüm halkı aşılamak istediğini ancak aşı yetmediği için risk gruplarına öncelik verdiğini belirtti. Prof. Dr. Ceyhan, risk gruplarına aşının yetmemesi söz konusu olunca, risk gruplarında da kısıtlamaya gittiklerini bildirerek, "ABD, Avrupa’nın kullandığı adjuvanlı aşıyı inceliyor, o aşıyı da kullanabilir" diye konuştu.