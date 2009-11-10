İşte ABD'nin kullandığı aşının farkı

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Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı ve Pandemi Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ABD’nin kullandığı aşının canlı virüs aşısı olduğunu ve içinde adjuvan maddesi bulunmadığını söyledi. Ceyhan kısıtlı üretildiği için aşının yetişmemesinin dezavantaj olduğunu belirtirken "Bu aşının avantajı ise adjuvan maddesinin yan etkilerinin görülmemesi" dedi.
ANKA ajansının haberine göre, Prof. Dr. Ceyhan, devam eden aşı tartışmalarının bir taraftan aşının yan etkileri ve bilinmeyen yönlerinden kaynaklandığını, diğer taraftan ise domuz gribi hastalığının bilinmeyen yönlerinden kaynaklandığını ifade etti. Aşının yan etkileri hakkında "Türkiye’de yaklaşık olarak 200 bin doz aşı yapıldı. Çok önemli bir yan etki görülmedi. 100 bin doz aşıda 25-26 kişi yan etkilerinden dolayı hastaneye başvurdu. Ancak ciddi bir şey çıkmadı. 100 kişi aşılanmayıp hasta olsaydı, 100 civarında kişi ölürdü. Aşı yapılsın dememizin sebebi budur. Hiçbir yan etkisi yoktur demiyoruz ama hastalık aşıdan daha riskli olduğu için aşı yapılsın diyoruz. Aşıyı yan etkisi nedeniyle "yaptırmıyorum’ diyen bir ülke de yok" diye konuştu.
Prof. Dr. Ceyhan, ABD’nin öncelikle tüm halkı aşılamak istediğini ancak aşı yetmediği için risk gruplarına öncelik verdiğini belirtti. Prof. Dr. Ceyhan, risk gruplarına aşının yetmemesi söz konusu olunca, risk gruplarında da kısıtlamaya gittiklerini bildirerek, "ABD, Avrupa’nın kullandığı adjuvanlı aşıyı inceliyor, o aşıyı da kullanabilir" diye konuştu.
Prof. Dr. Ceyhan, "Türkiye adjuvanlı aşıyı tercih etti" şeklinde yanlış anlaşılmalar olduğunu belirterek, "Adjuvanlı aşı ile diğeri arasında 70 cent fiyat farkı var. Sorun fiyattan kaynaklanmıyor. Aşı firmaları adjuvansız aşıdan dünyada ABD dışında hiçbir ülkeye veremeyeceklerini söylediler. Avrupa’ya da bu cevap verildiği için herkes adjuvanlı aşıyı tercih etmek zorunda kaldı. Diğer aşıyı tercih etme şansımız yoktu" şeklinde açıklama yaptı.
Prof. Dr. Ceyhan, aşıların İtalya, Belçika ve Fransa’da üretildiğini söyleyerek, üç ayrı firmadan da Türkiye’nin siparişi olduğunu dile getirerek, "Bu ülkeler de adjuvanlı aşı kullanıyor" dedi. Prof. Dr. Ceyhan, firmaların aşıyı yetiştiremediğini belirterek, "Almayı düşündüğümüz 43 milyon doz aşıyı hemen çıkarıp veremiyorlar. Firmaların Türkiye’ye aşı satma gibi bir dertleri yok. Aşı firmalarının peşinden biz koştuk, biz uğraştık" dedi.
Prof. Dr. Ceyhan, parasını ödeyebilecek durumda olan her ülkenin adjuvanlı aşıyı aldığını ve 50’ye yakın ülkede bu aşının uygulandığını söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, Dünya Sağlık Örgütü’nün çalışmalarıyla 10 zengin ülkenin 200 milyon doz aşıyı satın alarak, fakir ülkelere göndereceğini de belirtti.