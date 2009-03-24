T24 LogoT24 Logo
Dünya

İşte ABD'nin Irak'taki 'tek olumlu mirası'

Irak halkı, ABD'lilerden kendilerine kalan 'tek olumlu mirasın' kovboy çizmeleri olduğunu söylüyor

24 Mart 2009 02:00

Irak halkı, ABD'lilerden kendilerine kalan 'tek olumlu mirasın' kovboy çizmeleri olduğunu söylüyor 

Bundan 4 gün önce ABD'nin Irak işgali altıncı yılını doldurdu. Iraq Body Count internet sitesinin veri tabanına göre işgalin başlangıcından bu yana 91 bin 121'den fazla sivil hayatını kaybetti.

Ülkeyi cehenneme çeviren şiddet döngüsü içinde büyük acılar yaşayan Irak halkı şimdi, ABD'lilerden kendilerine kalan 'tek olumlu mirasın' kovboy çizmeleri olduğunu söylüyor.  

Başkent Bağdat sokaklarında, eski ABD Başkanı George Bush'un yaptığı en olumlu şey sorulduğunda, Iraklı erkekler gülümseyerek "kovboy çizmeleri" yanıtını veriyor.

Iraklı erkekler çizmelerin moda olduğunu ve verilen parayı hak ettiğini belirtiyor.

50 derecede bile çıkarmıyorlar

Bu çizmeleri giymeyi sevdiğini söyleyenler, onları bir kere giydiklerinde bir daha çıkarmak istemediklerini, hatta hava sıcaklığının 50 dereceye ulaştığı yaz aylarında bile bunları giydiklerini anlatıyor.

ABD'de üretilen bu çizmeler Iraklılar için "servet" niteliğinde olduğu için daha ucuz olan benzerleri Türkiye, İtalya ve Çin'den ithal ediliyor.

Türkiye'den 175 dolara almış

Saçları "modaya" uygun kesilmiş, "modaya" uygun bir tişört giyen ve Londralı, Parisli ya da New Yorklulardan farkı olmayan Hasan Ali adlı genç, bir Türkiye seyahatinde 175 dolara bu çizmelerden aldığını belirterek, "modanın işgalden sonra değil, çok yakın zaman önce belirdiğini" anlatanlardan sadece biri.

Gençlerin yanı sıra Iraklı iş adamları da bu kovboy çizmelerden satın alıyor. Ancak bu kişiler takım elbiseyle daha uygun olan sivri uçluları tercih ediyor. Bu nedenle gençlerin giydiğinden biraz daha kısa ve ucu sivri olan bu çeşit çizmeler Irak'ta "resmi kovboy çizmeleri " olarak adlandırılıyor.

Saddam Hüseyin rejiminin son yıllarında Iraklıların pek azı "moda olan" giyeceklere ya da nesnelere para veriyordu, ancak işgalden 6 yıl sonra, şiddet eylemlerinin de azalmasıyla sokaklarda modayı takip eden Iraklılar görülmeye başladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24