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Dünya

İşte ABD'nin daha önce vize başvurusunu durdurduğu ülkeler

Trump'ın "vize yasağı kararnamesi" 18 Ekim'de uygulanmaya başlayacak

09 Ekim 2017 13:24

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından, dün (8 Ekim) yapılan "Türkiye'den yapılan vize başvurularının süresiz olarak durdurulduğu" açıklaması ardından neler yaşanacağı merak konusu oldu. ABD'nin halihazırda vize başvurusunu durdurduğu ülkeler İran, Libya, Suriye, Yemen, kısmen  Belarus, ve Kamboçya oldu.

ABD'ye misilleme kararı alan Türkiye de, ABD'nin açıklamasında yer alan ifadelerin birebir aynısının kullanıldığı bir metin ile ABD'den yapılacak vize başvurularını askıya alındığını duyurmuştu.

TIKLAYIN- ABD ile Türkiye arasında kriz; vize başvuruları karşılıklı olarak askıya alındı!

Trump'ın 18 Ekim'de uygulanmaya başlayacak  "vize yasağı kararnamesi" ile birlikte seyahat kısıtlamaları ve sıkı güvenlik kontrolleri getirilen ülkeler İran, Libya, Somali, Suriye, Yemen, Çad, Kuzey Kore ve Venezuela oldu. Başkan Trump, seçimlerden hemen sonra 7 ülkeye yönelik seyahat yasağını içeren bir kararname imzalamıştı.

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ABDTrumpvize yasağı kararnamesihaber18 ekim

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