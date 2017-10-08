ABD ile Türkiye arasında kriz; vize başvuruları karşılıklı olarak askıya alındı!

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, "Türkiye'den yapılan vize başvurularının süresiz olarak durdurulduğunu" açıkladı. Misilleme kararı alan Türkiye, ABD'nin açıklamasında yer alan ifadelerin birebir aynısının kullanıldığı bir açıklama ile .ABD'den yapılacak vize başvurularını askıya alındığını duyurdu. ABD vatandaşları Türkiye'ye seyahat etmek için e-vize veya sınırda vize uygulamasına başvuruyorlardı.

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada isim vermeden ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tutuklanması işaret edilirken "Yaşanan olaylar, ABD Hükümeti'ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne ABD Misyonu'nun tesisleri ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır" ifadelerine yer verildi.

Büyükelçiğin Twitter hesabından paylaşılan mesajda "ABD Büyükelçiliği bu değerlendirme sürecinde konsolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirmek amacıyla vize başvurularının askıya alınmıştır" denildi.

Türkiye'den misilleme kararı

Türkiye, ABD'nin kararına misilleme ile karşılık verdi. Washington Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada ABD açıklamasında yer alan ifadelerin birebir aynısı kullanıldı. Washington Büyükelçiliği'nden yapılan açıklama şöyle;

"Son zamanlarda yaşanan olaylar, Türk Hükümeti'ni, ABD Hükümeti'nin Türk misyonlarının tesislerinin ve personelinin güvenliğine ilişkin taahütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır. Söz konusu değerlendirme sürecinde, ABD'deki Büyükelçiliğimize ve Başkonsolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirgemek amacıyla, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, ABD'deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır. Söz konusu uygulama etiket vizenin yanısıra e-vize ve sınırda bandrol uygulamarını da kapsamaktadır."

Göçmen olmayan vize neleri kapsıyor?

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, 'göçmen olmayan vize hizmetlerinin' askıya alındığı belirtiliyor. Göçmen olmayan vizeler, turistik, iş, geçici çalışma, eğitim veya tıbbi tedavi amacıyla ABD'ye geçici olarak gitmek isteyen kişilere verilen vizeleri kapsıyor.

CHP'li Yılmaz: Washington’a gittiğimde bu konu çok gündeme gelmişti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz vize yasağına ilişkin T24'e yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Vize konusu bu konsoloslukta başlatılan süreçle alakalı. Başka şeyler de tabii tetikledi. Ama daha ziyade bununla alakalı. Washington’a gittiğimde bu konu çok gündeme gelmişti. Konuya ilişkin hukuki süreç beklenmeden havuz medyası üzerinden böyle suçlamalar yapılmasını içlerine sindiremediklerini söylemişlerdi. Bununla alakalı daha ziyade ama başka faktörlerde var tetikleyen. "

AKP'li Tayyar: ABD en ağır darbeyi ajanlarına vurdu

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ABD'nin vize yasağı kararının ardından Twitter'dan paylaştığı mesajda "ABD vize başvurularını durdurma kararıyla en ağır darbeyi ajanlarına vurdu, Türkiye'de kaldılar!" ifadelerini kullandı.

AKP'li Dağ'dan ABD Büyükelçisi'ne: Olum Bass git

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, karara ilişkin yaptığı yorumda ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'a göndermede bulundu. Hamza Dağ, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Olum 'BASS' git." ifadelerini kullandı.

ABD'nin daha önce vize yasağı getirdiği ülkeler

ABD'nin halihazırda vize başvurusunu durdurduğu ülkelerin arasında İran, Libya, Suriye, Yemen, kısmen Belarus, ve Kamboçya bulunmakta.

Trump'ın 18 Ekim'de uygulanmaya başlayacak "vize yasağı kararnamesi" ile birlikte seyahat kısıtlamaları ve sıkı güvenlik kontrolleri getirilen ülkeler İran, Libya, Somali, Suriye, Yemen, Çad, Kuzey Kore ve Venezuela oldu.

Başkan Trump, seçimlerden hemen sonra 7 ülkeye yönelik seyahat yasağını içeren bir kararname imzalamıştı.

Büyükelçilik çalışanı tutuklanmıştı

ABD Konsolosluğu çalışanının FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanması, Ankara ile Washington hattındaki gerilimi artırmıştı. ABD Büyükelçiliği, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, konsolosluk personelinin tutuklanmasını eleştirmiş, "Amerikan hükümeti, (...) Türk hükümeti kaynakları tarafından sızdırılan ve görünüşe göre bu çalışanın hukuka dayalı bir mahkeme yerine medyada yargılanmasının amaçlanmasından büyük rahatsızlık duymaktadır” demişti.

"Her ülke kendi çıkarlarını düşünür"

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, “Her ülke uluslararası ilişkilerinde kendi çıkarlarını gözetir. Tutuklanan ABD konsolosluğu çalışanının FETÖ sanığı Adil Öksüz’le çok yoğun teması saptanmış, yargı konuyu takip ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da tutuklanan Metin Topuz'un resmi büyükelçilik çalışanı olmadığı ifade edilmişti.

ABD Büyükelçisi: Hükümetteki bazı isimler adalet aramak yerine intikam peşinde koşuyor

Türkiye'deki görev süresi sona eren ABD'nin Türkiye Büyükelçisi John Bass, Türkiye'ye vedası öncesinde gazetecilerle bir araya geldiği basın sohbetinde ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'a yönelik suçlamaların sağlam temellere dayanmadığını ve suçlamaları haklı çıkaracak deliller bulunduğuna inanmadığını söylemişti.

Türk hükümetinden bazı isimlerin "davayı mahkeme yerine basın üzerinden görmesinden" hayalkırıklığı duyduğunu ifade eden Bass, "Bu bana adaleti aramak yerine intikam peşinde koşmak gibi geliyor. Hükümetteki bazı isimlerin bu yolu izlemesi beni büyük hayal kırıklığına uğrattı" demişti.

Adana Konsolosluğu’ndan da tutuklama olmuştu

ABD Adana Konsolosluğu'nun bir başka çalışanı ise bu yılın başlarında PKK'ya yönelik bir operasyon kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise internet sitesi üzerinden Türkiye'ye yönelik yeni bir seyahat uyarısı yayımlamıştı.