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İşte ABD ile Türkiye arasındaki 'IŞİD'e operasyon' anlaşmasının detayları

Anlaşmaya göre, hava operasyonlarının büyük çoğunluğu İncirlik çıkışlı olacak

27 Ağustos 2015 10:59

IŞİD’e karşı Türkiye ve ABD’li askeri makamlar arasında IŞİD’e karşı imzalanan anlaşmaya göre anlık istihbarat doğrultusunda, hedef kişi veya kişilerin bölgeden uzaklaşmadan etkisiz hale getirilmesi için zaman hassasiyetli hava operasyonlarına öncelik verilecek.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) yönelik hava operasyonlarına Türkiye’nin katılımcı ülke olarak daha güçlü destek vermesi için Türk ve ABD’li askeri makamlar arasında imzalanan ve teknik konuları içeren anlaşmanın bazı önemli ayrıntıları ortaya çıktı. Mutabakatta öne çıkan önemli noktalar şunlar:

Türkiye ve ABD Genelkurmay Harekât Merkezleri ile koalisyonun Katar’daki harekat merkezi arasında 24 saat açık koordinasyon iletişimi olacak. Hava operasyonlarının büyük çoğunluğu İncirlik çıkışlı olacak. Daha önce kamuoyuna açıklandığı gibi Diyarbakır, Batman ve Malatya-Erhaç üsleri de ABD uçaklarına açık olacak ve bu üsler gerek görüldüğünde operasyonel kullanılacak.

 

Kapsamlı koordinasyon

 

Sahadan gelen istihbaratlar doğrultusunda hava operasyonlarının hangi bölgelerde yapılacağı koordineli şekilde hazırlanacak. Operasyonların koordinasyonu en geç 72 saatte bir güncellenecek. Hedefleri hangi ülke uçaklarının vuracağı önceden belirlenip, buna göre bölge üzerinde güzergâh belirleme yapılacak. Uçakların ikili veya daha çoklu kollar halinde operasyon yapıp yapmayacağı da önceden kararlaştırılacak. Gerektiğinde bir ülkenin uçakları hedef(leri) vururken, diğer ülke uçakları koruma görevi üstlenebilecek.

 

Hassas operasyon

 

Özellikle IŞİD’in bölgede bulunan üst düzey konumdaki yöneticileriyle ilgili anlık istihbarata önem verilecek. Anlık istihbarat doğrultusunda, hedef kişi veya kişilerin bölgeden uzaklaşmadan etkisiz hale getirilmesi için zaman hassasiyetli hava operasyonlarına (Time Sensitive Air Operation-TSAO) öncelik verilecek. Askeri kaynaklar, Türk Hava Kuvvetleri’nin TSAO’da son derece başarılı olduğunu ve son dönemde özellikle Kuzey Irak’ta PKK kamplarına yönelik operasyonlarda bu kabiliyetin gösterildiğini söylediler. Kaynaklar, IŞİD üst düzey liderlerinin etkisiz hale getirilmesinin örgütün bölgede çökmesini hızlandıracağı görüşündeler.

 

Hava savunma sistemi

 

Bölgeyi kaplayacak şekilde kısa menzilli hava savunma sistemi kurulacak. Bu sistemin kurulması için gereken malzemelerle birlikte ABD’nin Avrupa’daki filolarından İncirlik’e daha fazla uçak da gelecek. Şimdiye kadar 30’a yakın uçağın geldiği biliniyor.

IŞİD’in hava araçları bulunmadığı için şimdilik uçaklarda, “Dost düşman tanıma tanıtma sistemi” (IFF-Identification Friend and Foe) yüklenmesine gerek görülmüyor. Bir yetkili, “Koalisyon güçleri uçaklarının tanımını biliyoruz. Radarlarda uçak piste çıkar çıkmaz dost veya düşmanı unsuru olduğunu görebiliyoruz. IFF güncellemesine gerek olmayabilir” dedi.

 

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