İşte ABD Başkanı Obama'nın favori müzikleri

ABD Başkanı Barack Obama, tatilde dinlemeyi sevdiği şarkıların listesini kişiselTwitter hesabı üzerinden paylaştı. Çevrimiçi müzik dinleme platformu Spotify üzerinden oluşturduğu listeleri paylaşan Obama, paylaşımı ‘yoğun istek üzerine’ yaptığını belirtti. Obama’nın gündüz ve gece için ayrı ayrı hazırladığı listelerde Beyonce ve Justin Timberlake gibi popüler yıldızların yanı sıra Frank Sinatra, Bob Dylan ve Bob Marley gibi klasikler de yer alıyor.

Şu sıralar tatil için Massachusetts eyaletine bağlı Martha's Vineyard adasında bulunan ABD Başkanı'nın müzik listelerinde toplam 40 şarkı bulunuyor. 40 şarkılık listenin toplam süresiyse 2 saat 10 dakika...

Gündüz için önerilen şarkı listesi

"Ain't Too Proud to Beg" - The Temptations

"Live It Up" - Isley Brothers

"Memories Live" - Talib Kweli and Hi Tek

"Tombstone Blues" - Bob Dylan

"So Much Trouble in the World" - Bob Marley

"Paradise" - Coldplay

"Tengo Un Trato (Remix)" - Mala Rodriguez

"Wang Dang Doodle" - Howlin Wolf

"Another Star" - Stevie Wonder

"Hot Fun in the Summertime" - Sly & the Family Stone

"Boozophilia" - Low Cut Connie

"Wherever Is Your Heart" - Brandi Carlile

"Good Day" - Nappy Roots

"Green Light" - John Legend

"Gimme Shelter" - Rolling Stones

"Rock Steady" - Aretha Franklin

"Down Down the Deep River"- Okkervil River

"Pusher Love Girl" - Justin Timberlake

"Shake It Out" - Florence + The Machine

"La Salsa La Traigo Yo" - Sonora Carruseles

Listeye ulaşmak için tıklayınız..

Gece için önerilen şarkı listesi

"My favorite things" - John Coltrane

"Superpower" - Beyonce and Frank Ocean

"Moondance" - Van Morrison

"Is Your Love Big Enough?" - Lianne La Havas

"How Can You Mend a Broken Heart" - Al Green

"Red &White & Blue & Gold" - Aoife O'Donovan

"Nothing Even Matters" - Lauryn Hill and D'Angelo

"The Best Is Yet To Come" - Frank Sinatra

"You Don't Know Me" - Ray Charles

"I Found My Everything" - Mary J. Blige

"Help Me" - Joni Mitchell

"I've Got Dreams To Remember" - Otis Redding

"Suzanne" - Leonard Cohen

"Feeling Good" - Nina Simone

"Stubborn Love" - The Lumineers

"Until" - Cassandra Wilson

"UMI" Says - Mos Def

"The Very Thought Of You" - Billie Holiday

"Flamenco Sketches" - Miles Davis

"Woo" - Erykah Badu

Listeye ulaşmak için tıklayınız..