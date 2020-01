Obama muhalifini okuyor

ABD Başkanı Barack Obama’nın yaz tatilinde dinlediği şarkılardan sonra okuduğu kitaplar da açıklandı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Obama’nın 7 Ağustos’ta çıkıp, 23 Ağustos’ta döneceği yaz tatilinde okuyacağı kitaplar şöyle:

All That Is, James Salter;

All The Light We Cannot See, Anthony Doerr;

The Sixth Extinction, Elizabeth Kolbert;

The Lowland, Jhumpa Lahiri;

Between The World and Me, Ta-Nehisi Coates;

Washington: A Life, Ron Chernow.

Obama’nın, kendisini sık sık ırk eşitliği ve polis şiddeti konusunda eleştiren Ta-Nehisi Coates’ın Between The World and Me adlı kitabını okuması dikkat çekti. Beyaz Saray sözcüsü, Obama’nın kitapları baskılı halinden mi yoksa e-kitap olarak mı okuduğu konusunda bilgisinin olmadığını belirtti.

Başkan, yüzde yüz Amerikan soul seviyor

Obama ayrıca tatilde Spotify’dan dinlediği popüler şarkılarını da açıkladı. Obama’nın Spotify hesabından yayınlanan listede, genellikle “Soul” olarak bilinen doğma büyüme Amerikalı şarkıcılara ait şarkılar bulunuyor. Obama’nın şarkı listesinin favorileri arasında, şu isimler var: The Temptations’dan Ain’t Too Proud To Beg, Erykah Badu’dan Woo, Al Green, Aretha Franklin, Beyoncé, John Legend ve Stevie Wonder. Obama’nın ayrıca, klasik rock ‘tan da hoşlandığı ortaya çıktı. Rolling Stones, Bob Dylan, Okkervil River ve The Lumineers. Obama’nın caz zevki de söz konusu listeyle şöyle açığa çıktı: John Coltrane’in Rodgers & Hammerstein klasiği My Favorite Things, Başkan’ın akşam dinlediği şarkıların başında geliyor. Ardından Miles Davis’in Flamenco Sketches ve tabii ki Frank Sinatra’nın unutulmaz şarkısı The Best is Yet to Come…Valilik kararıyla ilan edilen özel güvenlik bölgelerinde