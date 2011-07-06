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Politika

İşte 61. Hükümet listesi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Köşk'e sunduktan sonra açıkladığı yeni hükümete 6 yeni bakan girerken, 3 bakanının da görevi değişti. 4 bakan ise listeye girem

06 Temmuz 2011 03:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Köşk'e sunduktan sonra açıkladığı yeni hükümete 6 yeni bakan girerken, 3 bakanının da görevi değişti. 4 bakan ise listeye giremedi.


İşte 61. Hükümet'in Bakanlar Kurulu şu isimlerden oluştu:


BAŞBAKAN YARDIMCILARI

Bülent Arınç
Ali Babacan
Beşir Atalay
Bekir Bozdağ


BAKANLAR


Adalet Bakanı
Sadullah Ergin


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Fatma Şahin


Avrupa Birliği Bakanı
Egemen Bağış


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Nihat Ergün


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Faruk Çelik


Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanı
Erdoğan Bayraktar


Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu


Ekonomi Bakanı
Zafer Çağlayan


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız


Gençlik ve Spor Bakanı
Suat Kılıç


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Mehdi Eker


Gümrük ve Ticaret Bakanı
Hayati Yazıcı


İçişleri Bakanı
İdris Naim Şahin


Kalkınma Bakanı
Cevdet Yılmaz


Kültür ve Turizm Bakanı
Ertuğrul Günay


Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek


Milli Eğitim Bakanı
Ömer Dinçer


Milli Savunma Bakanı
İsmet Yılmaz


Orman ve Su İşleri Bakanı
Veysel Eroğlu


Sağlık Bakanı
Recep Akdağ


Ulaştırma Bakanı
Binali Yıldırım




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