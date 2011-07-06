İşte 61. Hükümet listesi

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Köşk'e sunduktan sonra açıkladığı yeni hükümete 6 yeni bakan girerken, 3 bakanının da görevi değişti. 4 bakan ise listeye giremedi.
İşte 61. Hükümet'in Bakanlar Kurulu şu isimlerden oluştu:
BAŞBAKAN YARDIMCILARI
Bülent Arınç
Ali Babacan
Beşir Atalay
Bekir Bozdağ
BAKANLAR
Adalet Bakanı
Sadullah Ergin
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Fatma Şahin
Avrupa Birliği Bakanı
Egemen Bağış
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Nihat Ergün
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Faruk Çelik
Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanı
Erdoğan Bayraktar
Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu
Ekonomi Bakanı
Zafer Çağlayan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız
Gençlik ve Spor Bakanı
Suat Kılıç
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Mehdi Eker
Gümrük ve Ticaret Bakanı
Hayati Yazıcı
İçişleri Bakanı
İdris Naim Şahin
Kalkınma Bakanı
Cevdet Yılmaz
Kültür ve Turizm Bakanı
Ertuğrul Günay
Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek
Milli Eğitim Bakanı
Ömer Dinçer
Milli Savunma Bakanı
İsmet Yılmaz
Orman ve Su İşleri Bakanı
Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı
Recep Akdağ
Ulaştırma Bakanı
Binali Yıldırım