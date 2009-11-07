İşte 60 bin Euro kazandıran fotoğraf!

Ed Kashi'nin Komisyon ödüllü Madagaskar fotoğrafları için tıklayınız

Tüm dünyadan, toplam 100 fotoğraf sanatçısının katıldığı uluslararası fotoğraf projesi olan Prix Pictet'in büyük ödülü, Britanya vatandaşı fotoğrafçı Nadav Kander kazandı. Komisyon ödülünü de Amerikalı Ed Kashi aldı.Her yıl sürdürülebilirlik kavramı için farklı bir ana konu ile yola çıkan projede bu yıl 21.ci yüzyılın en büyük küresel teması olan su konusu ele alındı.Birincilik ödülünü Kofi Annan’ın elinden Fransa’da alan Kander ödülü olarak 60,000 euro kazandı.