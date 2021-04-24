İşte 5 maddede Sağlık Bakanı Koca’nın “Çok yakında devreye girecek” dediği Sputnik V aşısıyla ilgili merak edilenler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dünyada Koronavirüs’e karşı ilk geliştirilen aşı olan ancak aceleye getirildiği gerekçesiyle güvenilir bulunmayan Sputnik V aşısının “çok yakında devreye gireceğini” açıklamasının ardından gözler uzmanlara çevrildi.

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, faz-3 ön sonuçlarına göre güvenilir bulunan Sputnik V aşısı hakkında merak edilenleri Hürriyet’e beş maddede şöyle anlattı:

1) En yaygınlarından

Sputnik üretildiği ülkede, ilk kullanım izni alıp kullanıma giren aşılardan bir tanesiydi. Ama Rusya faz-3 çalışmalarını ön sonuçlarını geç yayınladığı için bu durum Avrupa ülkeleri tarafından ticari ve politik nedenlerle bahane edildi. Rusya şeffaf olmamakla suçlandı. Aşı ile ilgili soru işareti doğuracak şekilde davranıldı. Türkiye de beklemeyi tercih etti. Geldiğimiz noktada ise aşı pek çok ülke tarafından onaylandı ve başta Rusya’da olmak üzere en yaygın kullanılan aşılardan bir tanesi.

2) Güvenli ve ucuz

Lancet dergisinde aşının faz-3 verileri yayınlandı, başarısı somut olarak da gösterilmiş oldu. Lancet’te yayımlanan faz-3 sonuçlarına göre, aşı 16 bin 501 sağlıklı erişkin gönüllüde denendi ve 5 bin 746 gönüllü plasebo grubunda yer aldı. Bu çalışmaya göre, aşı ve plasebo grubunda yer alan gönüllülerde ciddi yan etki saptanmadı ve aşı güvenli bulundu. Fiyatının da ucuz olması nedeniyle tüm dünyada tavır değişikliği oluştu diye düşünüyorum.

3) Üretim yapabiliriz

Dünyada çok ciddi bir aşı ihtiyacı var ama bunu hızla karşılayabilecek üretim kapasitesi yok. Belli başlı aşı üreticisi ülkelere Türkiye gibi potansiyeli olan başka ülkelerin de üretim desteği ile katkı vermesi çok yerinde olacaktır. Bu tip teknoloji paylaşımı hem bunu yapan Batı ülkelerine örnek olacak, hem de bizim yerli ilaç sanayimize, hızla aşı üretebilme kapasitesi kazandıracaktır. Bundan hem Türkiye hem de Rusya ekonomik kazanç sağlayacaktır.

4) Çeşitlilik artacak

Muhtemelen ihtiyacımızın fazlası aşıyı Rusya ile birlikte diğer ülkelere satma şansına sahip olabileceğiz. Bu aşı tipi, çok hızla üretimi yapılabilen ve düşük maliyetli aşı tiplerinden biri olduğu için aşı giderimizde azalmaya da etki yapacaktır. En önemlisi de aşı tedarikinde ciddi sorunlar yaşanan bu süreçte bizim de aşı çeşitliliğimizi artırmak, salgından en erken çıkan ülkelerden biri olma imkânını sağlayacaktır.

5) Ölümcül etki önlenir

İngiliz varyantına karşı etkili bir aşı. Bu kapsamda, her ne kadar Sputnik V’in diğer varyant virüslere etkili olduğunu kanıtlamış bilimsel bir veri olmasa da aşının COVID-19’un ölümcül etkilerini önleyebileceği öngörülebilir.

TIKLAYIN - Sağlık Bakanı Koca: Çok yakında Sputnik V aşısı da devreye girecek