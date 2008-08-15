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Bilim / Teknoloji

İşte "ayın karanlık tarafı"

Yarın gece Ay'in bakır renginde görüneceği "Parçalı Ay Tutulması" Türkiye'den de çıplak gözle izlenebilecek.

15 Ağustos 2008 03:00

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rasathanesi'nin tutulma nedeniyle düzenleyeceği etkinlikte Başkentliler, teleskoplarla gökyüzünü izleyebilecek.

Ay tutulması, Dünya'nın Ay ile Güneş arasında bir noktada bulunması sonucu, Ay'ın Dünya'nın gölge konisinin içerisinde kalması ile gerçekleşiyor.

Ancak Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesi ile Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesinin arasındaki açı nedeniyle her tutulmada Ay, Dünya'nın tam gölge konisine girmeyebiliyor. Bu durumda gerçekleşen tutulma "Parçalı Ay Tutulması" olarak adlandırılıyor.

Yarın gece gerçekleşecek "Parçalı Ay Tutulması" Dünya'nın neredeyse tümünden görülebilecek. Ancak Türkiye, tutulmanın tamamının gözlenebileceği bir bölgede bulunması dolayısıyla şanslı olarak değerlendiriliyor.

Yarın gece, Türkiye Saati ile 21.24'te Ay'ın Dünya'nın yarı gölge konisine girmesi ile başlayacak tutulma, 22.36'da Ay'ın Dünya'nın tam gölge konisine girmesi ile devam edecek ve maksimum tutulma 16 Ağustos'u 17 Ağustos'a bağlayan gece TSİ 00.10'da gerçekleşecek.

Dünya atmosferinin Güneş'ten gelen mavi ışınları saçıp, kırmızı ışınları kırarak Ay'ın üzerine düşürmesinden dolayı Ay'ın bakır renginde görüneceği tutulma, çıplak gözle ve her çaptan teleskopla izlenebilecek ve fotoğrafı çekilebilecek.

AÜ Rasathanesi, bu özel gök olayını Ankaralılarla paylaşabilmek amacıyla bir dizi etkinlik düzenliyor. Tutulmayı izlemek isteyenlerin 16 Ağustos'u 17 Ağustos'a bağlayan gece TSİ 00.00 dolaylarında çıplak gözle izleyebileceği bu gök olayında, Rasathanenin etkinliğine katılacak olanlar da uzman astronomlarla sohbet etme, teleskoplardan gökyüzüne bakma ve popüler gökbilim konularında sunumlar dinleme olanağına sahip olacak.

Etkinlik programına ve rasathaneyle ilgili tüm ulaşım ve iletişim bilgilerine "http://rasathane.ankara.edu.tr" adresinden ulaşılabilecek. (AA)

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