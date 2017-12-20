İşte 2017'de Twitter'ın 'en'leri!

Twitter, 5 Aralık'ta yayımladığı bir listeyle 2017'nin mini bir değerlendirmesini paylaştı. 350 milyon aktif kullanıcılı platformda en fazla takipçi 107.6 milyon ile Katy Perry. Siyasilerde ise ABD Başkanı Donald Trump, en fazla retweet alan lider oldu. Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4. sırada yer aldı.

En fazla retweetlenen tweet ise Carter Wilkerson isimli gence ait. ABD'nin ünlü fast food restaurantlar zincirinin twitter hesabına "Kaç retweet alırsam bir yıl boyunca bana bedava nugget (parmak tavuk) verirsiniz?" diye sordu. Wendy's ise buna "18 milyon" yanıtını verdi. Ardından Wilkerson "Lütfen yardım edin, Nugget'a ihtiyacım" var tweeti 3.6 milyondan fazla RT aldı.