İşte 2016 TÜBİTAK bilim ödüllerini kazananlar...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 2016 yılı 'Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri', Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle sahiplerine verildi.

Ocak Medya'da yer alan habere göre, Türkiye’de yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına, Bilim Ödülü kapsamında 2016 yılında 50 bin lira, altın plaket, ödül beratı ve ayrıca araştırma desteği veriliyor.

Bilim Ödülü eşdeğeri olarak oluşturulan Özel Ödül ise yurt dışında yaptığı çalışmalarıyla bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hayattaki bilim insanlarına takdim ediliyor.

Hizmet Ödülü, Ülkemizdeki bilim ve teknolojinin gelişmesine üstün hizmette bulunmuş kişilere veriliyor. Hizmet Ödülü için hayatta olma koşulu bulunmuyor. Hizmet Ödülü için 2016 yılı ödül miktarı 30.000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşuyor.

Teşvik Ödülü olarak da çalışmalarıyla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlanan, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmeyen hayattaki bilim insanlarına, 20 bin lira, gümüş plaket ve ödül beratı takdim ediliyor.

Bilim ödülüne layık görülenlerin isim, alan, görev ve ödüle hak kazandığı çalışmaları:

Bilim Ödülü

Prof. Dr. Oğuz GÜLSEREN

Anabilim Dalı: Fizik / Yoğun Madde Fiziği

Araştırma Alanları: Nanobilim, Hesaplamalı yoğun madde fiziği

Görev Yeri: Bilkent Üniversitesi, Fizik Bölümü

“Nanobilim ve yoğun madde fiziği alanında nanoteller, karbon nanotüpler ve boya duyarlı güneş pilleri konularındaki konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

Mühendislik Bilimleri

Doç. Dr. Erkan YÜCE

Anabilim Dalı: Elektronik

Araştırma Alanı: Mikro-elektronik Devreler

Görev Yeri: Pamukkale Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

“Elektronik alanında Mikro-elektronik Devre konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

Sosyal Bilimler

Prof. Dr. Metin HEPER

Anabilim Dalı: Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi

Araştırma Alanları: Türkiye’de: devlet geleneği, demokrasi, laiklik/sekülarizm ve din, etnik sorunlar, asker-sivil ilişkileri, siyasal liderler, siyasal partiler, çıkar grupları ve sivil toplum

Görev Yeri: Bilkent Üniversitesi

"Siyaset Bilimi alanında genel olarak Türkiye’nin Siyasal Hayatı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

Özel Ödül: Temel Bilimler

Prof. Dr. Kemal KAZAN

Anabilim Dalı : Bitki Genetiği ve Moleküler Biyolojisi

Araştırma Alanları: Bitki savunma hormonlarının mikroplara dayanıklılık sağlamadaki rollerinin moleküler düzeyde belirlenmesi; Fusarium hastalıkları

Görev Yeri: Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)

“Bitki genetiği ve moleküler biyolojisi alanında bitki bağışıklığının moleküler düzeyde tanımlanması ve bitki hastalıklarına çözümler bulunması konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Özel Ödül verilmiştir.

Teşvik Ödülü

Temel Bilimler: Doç. Dr. Emre Onur KAHYA

Anabilim Dalı: Fizik

Araştırma Alanları: Kuantum Alan Teorileri, Kozmoloji, Gravitasyon

Görev Yeri: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü

“Kozmoloji alanında kozmik enflasyon sürecinde kuantum etkileri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Doç. Dr. Adem TEKİN

Anabilim Dalı: Kimya / Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik

Araştırma Alanları: Teorik Kimya, Hesaplamalı Malzeme Tasarımı, Küresel Eniyileme

Görev Yeri: İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü

“Teorik kimya ve hesaplamalı enerji malzemeleri tasarımı alanında kuvvet alanı geliştirme ve yeni hidrojen depolayabilen malzemeler konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Sağlık Bilimleri

Doç. Dr. Serdar DURDAĞI

Anabilim Dalı: Biyofizik

Araştırma Alanları: Biyolojik sistemlerin hesaplamalı (computational) ve tıbbi kimya uygulamaları

Görev Yeri: Bahçeşehir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı

“Medisinal Kimya ve Moleküler Biyoloji alanında protein bağlanma dinamiklerinin simülasyon ve analizine yönelik olarak sanal tarama, modellerin ve algoritmaların geliştirilmesi, proteinlerin üç boyutlu yapılarının tahminine yönelik olarak model ve programlama kodlarının geliştirilmesi, protein/ilaç ve protein/protein etkileşimlerinin analizi, proteinlerin bağlanma bölgelerinin tanımlanması ve yeni protokollerde uygulanmak amacıyla küçük organik moleküllerin kimyasal tasarımı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Sosyal Bilimler

Doç. Dr. İlke ÖZTEKİN GİLLAM

Anabilim Dalı: Deneysel Psikoloji

Araştırma Alanları: Bilişsel Psikoloji, Bilişsel Nörobilim

Görev Yeri: Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

“Deneysel Psikoloji ve Bilişsel Sinirbilim alanında bellekte temsil, bilişsel kontrol ve bellek süreçlerinin modellenmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

TÜBİTAK Bilim Ödülü nedir?

Tübitak Bilim Ödülleri, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından her yıl, bilimsel araştırmalarıyla bilime evrensel düzeyde önemli katkılarda bulunmuş bilim insanlarına verilmekte olan ödüldür. Ödüllere ilişkin duyuru Ekim ayı içinde yapılır.

2017 TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri’ne Başvuru ilanı:

TÜBİTAK’ın kuruluşuna dair 278 sayılı yasa ile Kurum’a verilen “ Bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve bu amaçla ödüller vermek” görevi kapsamında her yıl düzenlenen “TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri” için 2017 yılı başvuruları açılmıştır. Türkiye’nin en prestijli ödüllerine başvurular 15 Aralık 2016 Perşembe günü sona erecektir.

Esas ve duyurulardaki koşulları yerine getiren tüm bilim insanları ödüllere başvurabilecektir. Ödüllere daha önceden sadece kişisel başvuru yapılabiliyorken, bundan sonra Esaslarda belirtilen koşulları taşıyan kişi ve kurumlar da aday gösterebilecektir. Bilim, Özel ve Teşvik Ödüllerine hayatta olan adaylar kişisel olarak başvurabilecek ya da aday gösterilebilecektir. Hizmet Ödülü için ise kişisel başvuru yapılamayacak, ayrıca bu ödül için hayatta olma koşulu da aranmayacaktır. Başvuru dosyaları hazırlanırken, Ödül Esaslarının güncellenmiş haliyle bulunduğu adresden yararlanılması önem taşımaktadır.